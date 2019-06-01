Путешествие дворца из Петергофа в Москву

Это модная тенденция последних лет: музей закрыт на ремонт, а его шедевры гастролируют по свету. В Третьяковке выставили картины Мунка, некоторые из которых никогда не покинули бы Норвегию, если бы не ремонт в музее Осло. А в «Царицыне» можно поразглядывать императорские интерьеры и быт времен Александра I.

Екатерининский корпус построил архитектор Растрелли в 1747 - 1754 гг. по приказу Елизаветы Петровны. Там императрица собиралась проводить балы и приемы. Позже при Екатерине II архитектор Кваренги переделал барочные интерьеры в стиле классицизма. При императоре Александре I помещения небольшого дворца претерпели последние изменения и были оформлены в стиле александровского ампира.

Дизайнер выставки Юлия Наполова построила экспозицию так, что у посетителей будет полное ощущение того, что они попали в Петергоф. В столовой стоит празднично накрытый стол, уставленный знаменитым Гурьевским сервизом. Фарфоровый шедевр насчитывал около 5000 предметов (разбитые тут же дозаказывали вновь) и выставлялся лишь в самых торжественных случаях. В парадной опочивальне - резная. кровать под голубым балдахином. А еще есть кабинет, приемная, гостиные.

Кроме того, в экспозиции представлены коллекции медалей, костюмов и табакерок.

Где: Музей-заповедник «Царицыно», м. «Царицыно», ул. Дольская.

Когда: До 24 мая 2021 года.

Цена билетов: 100 - 250 руб.