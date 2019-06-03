Московское метро запустило 15-ю линию: от станции "Косино" до "Некрасовки"

На карте столичного метро появилась новая линия: цвет - розовый, номер - 15-й, название - Некрасовская. Первый участок от станции "Косино" до "Некрасовки" открыли 3 июня. На запуск Некрасовской линии приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

У входа на станцию метро "Некрасовка".Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня мы запускаем первые четыре станции новой ветки метро. Но это не означает, что остальные будут строить с нуля. Метро строится полным ходом, меньше года осталось, чтобы мы запустили ветку целиком. Если сегодня это касается двух-трех районов, то когда мы запустим полностью эту ветку, то это будет касаться 800 тысяч человек, проживающих в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Сегодня Таганско-Краснопресненская линия перегружена. Должна улучшиться транспортная ситуация, произойдет разгрузка автомобильных дорог. Также возле станций продолжится благоустройство, - сказал Сергей Собянин.

Сергей Собянин прокатился с первыми пассажирами новой ветки столичного метрополитена.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также мэр города рассказал, что сегодня открылось электродепо, где смогут работать около 500 человек. Здесь же будет строиться технопарк. Таким образом, район будет развиваться, появится новое жилье, детские сады, больницы, спортивные центры, магазины.

В настоящее время открыли не всю линию, а только четыре станции: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка". Как же эти станции соединяются с другими? Со станции "Косино" можно будет сделать пересадку на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. А также здесь можно перейти на железнодорожную платформу Косино.

Строительство Некрасовской линии метро продолжится, второй участок планируют завершить в 2020 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой выбрали дизайн

Интерьер станции "Косино" выдержан в спокойной цветовой гамме, который напомнит о достопримечательностях района – трех озерах: Белое, Черное и Святое. Эффект мерцания воды создает глянцевый подвесной потолок. В отделке стен и колонн использовали алюминиевые панели цвета "бриллиантово-шампанский металлик" и кремовый мрамор.

Открывшаяся станция метро "Косино".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Художественный образ "Улицы Дмитриевского" – лунная дорога. В целом, для оформления выбрали серые и бежевые цвета. На полу геометрический орнамент из желтого и черного гранита, а для путевой стены выбрали изумрудный цвет.

Станция метро "Улица Дмитриевского".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Образность водоема на станции "Лухмановская" отобразили в зеркальном потолке. Сама станция очень яркая - оранжевые стены и темно-зеленый гранит на полу.

Станция метро "Лухмановская". Фото mos.ru

В основе интерьера "Некрасовки" - рубиново-красные путевые стены и спокойная серо-белая гамма цветов колонн.

Станция метро "Некрасовка".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство Некрасовской линии метро продолжится, второй участок планируют завершить в 2020 году. Его протяженность составит 11,7 км. Построят четыре станции: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная". На станции "Нижегородская" пассажиры смогут пересесть на Московское центральное кольцо (МЦК) или Большую кольцевую линию (БКЛ).

Первые пассажиры Некрасовской ветки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Как изменятся маршруты общественного транспорта:

- Изменения коснутся районов Некрасовка, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Новокосино и Вешняки. По новым маршрутам наземный транспорт поедет на следующий день после запуска метро, - рассказали в пресс-службе Мосгортранса. - Специалисты будут следить за загруженностью маршрутов и при необходимости вносить изменения.

Обновления будут на автобусах № 14, 79, 417, 560, 613, 722, 723, 723к, 726, 744, 772, 773, 787, 788, 808, 855, 872, 893, С16. Например, маршрут № 79 продлен от метро "Новокосино" по Южной улице до станции Реутово, а № 855 укорочен до метро "Лухмановская (вместо метро "Выхино").

Автобусные маршруты № 602, 747, 792, 821, 841, 849, 885 сохраняются без изменений.