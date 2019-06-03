Юбилей «Активного гражданина» посетили более миллиона человек

Значительная часть ярмарок в Москве переходит от сезонного и эпизодического форматов к круглогодичному. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во время посещения открывшейся в Косино-Ухтомском окружной ярмарки, расположенной на улице Святоозерской.

«Косино-Ухтомский район получил не только метро, но и уникальную площадку, которая, в том числе, предназначена для праздников, спортивных мероприятий, а также работает как постоянно действующая ярмарка, - отметил Сергей Собянин. - Мы поставили себе целью значительную часть ярмарок выходного дня постепенно переводить в такой формат, чтобы они работали не эпизодически, а круглый год».

К концу 2019 года в столице круглый год будут работать 20 ярмарок.

Мэр столицы также поздравил жителей района с запуском первой очереди Некрасовской линии метро и пятилетием проекта «Активный гражданин», юбилей которого отмечается на ярмарке. Напомним, в 2014 году по инициативе руководства столицы в городе появилась площадка для проведения голосований, опросов, сбора мнений и оценок граждан в электронной форме. К проекту присоединились более 2,2 млн москвичей, прошло почти 4 тыс. голосований.

Причем, за прошедшие выходные торжества, организованные в Москве в честь пятилетия «Активного гражданина», посетили более миллиона горожан. Главный подарок к празднику - мюзикл «Москва! Я люблю тебя!». Кроме того, организованы танцевальные зарядки, встречи со звездами, викторины и конкурсы, спортивные игры для всей семьи, детские спектакли, выступления известных артистов, танцы и мастер-классы.