МКАД станет лучше: как разгрузят магистраль в ближайшие годы

В 70-е годы московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) совпадала с административной границей Москвы. Сейчас столица увеличилась, прямо сказать – вышла далеко за пределы МКАД. Там строят жилье, торговые центры, детские сады, автовокзалы, метро. Поток машин стремительно увеличился и сегодня на МКАД каждый день выезжают 1,36 млн машин. Возникают трудности, магистраль перегружена и ей требуется модернизация. О том, как это будет происходить в ближайшие годы, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Первое, что мы сделали для улучшения условий движения по магистрали - ограничили движение грузовых машин. Запрещено с 6.00 до 22.00 движение грузовиков массой более 12 тонн. Второе — улучшили освещение на потенциально опасных участках. Третье – по данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают правила дорожного движения в районе 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км МКАД, поэтому именно эти участки сделаем более безопасными, - рассказал Сергей Собянин.

Также должно помочь строительство новых хорд внутри города и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) – на них должны уйти 10-15% транспортных потоков с МКАД.

К тому же ведется реконструкция развязок, многие из которых построены по схеме «клеверный лист». Все они превратились в «бутылочные горлышки». За последние семь лет завершена реконструкция и построены заново 14 крупных развязок на МКАД.

Конкретно

Семь развязок МКАД - что построят

1. Развязка с улицей Генерала Дорохова. Она обеспечит комфортное движение с Северо-Западной хорды и Южного дублера Кутузовского проспекта. Построят 5,5 км дорог.

2. Волоколамская развязка. Запланирована реконструкция до 2021 года. Для повышения пропускной способности построят разворотную эстакаду на МКАД и эстакады-съезды с МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области. Всего построят 7,7 км дорог.

3. Развязка с Алтуфьевским шоссе. Запланирована реконструкция сложного левоповоротного съезда. Всего построят около 3 км дорог.

4. Развязка с Осташковским шоссе. Для ликвидации пробок построят 6,5 км дорог, в том числе для съезда на внешнюю сторону МКАД при движении в область и для съезда на внутреннюю сторону МКАД при движении в центр.

5. Развязка с улицей Верхние Поля. Реконструкция позволит улучшить выезд на МКАД с рынка «Садовод» и из Капотни. Всего построят 12,5 км дорог.

6. Бесединская развязка. Сейчас это неполный «клеверный лист». Построят полноценную развязку со съездами на Бесединское шоссе и МКАД. Облегчится выезд из автовокзала «Южные ворота». Всего построят 5,3 км дорог. Работы уже выполнены на 50%.

7. Развязка с Липецкой улицей. На месте «клеверного листа» фактически построят новый въезд в Москву с федеральной трассы М-4 «Дон».