Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов. Сначала речь была только о терминале F, куда прибывают международные рейсы, позже стали сообщать о таких же проблемах в терминале D. Сбой воспринимался временным, но масштабы оказались куда серьезнее.

- Мы ждали четыре часа и даже уйти поесть не могли, потому что уйдешь из зоны выдачи багажа, а потом просто не войдешь. Но там на территории нет даже никакого киоска с едой. Люди сидят на полу, телефоны разряжены, - написала в соцсетях москвичка Алина Новикова.

Как объясняют в аэропорту, это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

- В настоящее время в аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, - говорят в пресс-службе «Шереметьево».

В аэропорту пытаются сделать все возможное, чтобы ускорить процесс выдачи багажа. Для этого в зонах выдачи на работу вышли дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Пассажиры будут получать воду и сэндвичи (в зонах выдачи багажа), если срок ожидания прибывшего багажа превысит 25 минут с момента постановки самолета на стоянку.

- Если срок ожидания багажа превышает 30 минут, то пассажиры, которые не могут далее ожидать, имеют возможность оформить заявление на стойке в зоне выдачи багажа для бесплатной доставки по указанному адресу, - обещают в аэропорту.

По предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца.

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