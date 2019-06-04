Реконструкция рынков Москвы: Вятский станет копией памятника авангарда, а Кунцевский - гастрономическим кварталом

Продуктовые рынки в столице превращаются в модные места. Обновленные Даниловский и Усачевский с фуд-кортами и тусовками так понравились москвичам, что теперь за ними подтягиваются и остальные торговые площадки.

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА ВДОЛЬ ТОРГОВЫХ РЯДОВ

Вятский рынок с девяностых годов стоит на Вятской улице в Савеловском районе (рядом с рынком «Автомобилист»). И с тех пор он мало изменился. Сейчас это просто ангары с прилавками. После реконструкции его превратят в современную торговую площадку - со свежими продуктами, необычными фермерскими деликатесами, кулинарными мастер-классами и кафе. Вместо нескольких крытых одноэтажных павильонов построят здание в стиле авангард, поскольку рядом находятся памятники авангарда и модерна. Например, клуб фабрики «Свобода», спроектированный архитектором Константином Мельниковым.

Фасады нового рынка отделают кирпичом красного и бежевого цвета - под старину. Внутри здания будет много солнечного света за счет панорамного остекления. Основное пространство рынка отдадут под торговый зал. А по периметру разместят административные и технические помещения. Входы для покупателей откроют с четырех сторон здания.

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ С ЯРМАРКОЙ

Рижский рынок (пр-т Мира, 94/96) после реконструкции окажется в транспортно-пересадочном узле (ТПУ). В этом районе объединят станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии и «Ржевскую» Большой кольцевой линии. Не исключено, что рынок расширится. Но при этом торговля продуктами и традиционно цветами сохранится. На дополнительных площадках могут открыться кафе, рестораны, кулинарные студии для мастер-классов и магазины. Проект планируют утвердить в ближайшее время.

АКВАРИУМ И ПЕКАРНЯ

Кунцевский рынок скоро начнут переделывать в гастрономический квартал. Фото: kpln.ru

Кунцевский рынок (ул. Маршала Неделина, 19) скоро начнут переделывать в гастрономический квартал. Архитекторы предлагают разместить в здании, кроме привычных овощных, фруктовых, мясных и молочных прилавков, еще и пекарню, коптильню, кондитерский павильон, магазины с кухонной и прочей домашней утварью и даже аквариум. На втором этаже - рестораны, кафе и кулинарные лавки. Рядом с рынком откроют стоянку на 60 машин.

ФУД-ХОЛЛЫ В БЫВШИХ КИНОТЕАТРАХ

В обновленных кинотеатрах по всему городу откроется 15 районных фуд-холлов. Фото: archsovet.msk.ru

Вместо стихийных мини-рынков в некоторых районах появятся фуд-холлы с торговлей. Их устроят в бывших кинотеатрах, которые как раз сейчас реконструируют. Первый районный фуд-холл начнет работать в перестроенном кинотеатре «Ангара». Его оформят в виде загородного дома, увитого зеленью, с обеденным залом площадью 300 квадратных метров и красивыми видами из панорамных окон. Отсюда можно будет любоваться прудом и сквером на площади Вишневского. Повара на 18 кухнях приготовят национальные блюда Грузии, Японии, Вьетнама, Индии, Греции. При желании можно будет купить и сами угощения, и продукты в соседних торговых рядах. Каждую неделю здесь будут проводить кулинарные уроки, встречи с интересными гостями, гастрономические маркеты и фестивали еды.

Вместо стихийных мини-рынков в некоторых районах появятся фуд-холлы с торговлей. Фото: archsovet.msk.ru

В обновленных кинотеатрах по всему городу откроется 15 таких районных фуд-холлов. В каждом из них будет от 15 до 25 ресторанов и кафе с разными гастроконцепциями. Сюда можно будет приходить и на семейный обед с детьми или друзьями, и на рабочую встречу за чашкой кофе.