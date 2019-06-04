«Московская смена»: В столице стартовала программа активного отдыха для школьников

Летние каникулы для многих родителей не только радость, но и переживания: с кем оставить ребенка, чем его занять и так далее. Власти столицы не оставили сию проблему без внимания. Первого июня, в День защиты детей, в Москве уже в четвертый раз стартовала программа «Московская смена». На ее открытии присутствовала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

УСПЕТЬ ВСЕ И СРАЗУ

Во дворе Дворца творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара яблоку негде было упасть. Казалось, сюда приехали все ребята из как минимум двух столичных округов. В этот день в честь открытия «Московской смены» здесь был организован настоящий праздник. Концерт, мастер-классы, игры. У многих детей реально глаза разбегались, хотелось и на велосипеде покататься, и скалодром покорить, и робота собрать, и в футбол поиграть, и на батуте попрыгать.

Такое разнообразие активностей в день открытия «Московской смены» было придумано неспроста. Так организаторы словно хотели подчеркнуть, что всех школьников - участников проекта - ждут увлекательные смены, во время которых всегда будет чем заняться.

Вице-мэр Анастасия Ракова посетила мастер-класс по 3D-моделированию. Фото: Екатерина ПУГНО

- Проект «Московская смена» начался в Москве у нас чуть больше трех лет назад, в 2016 году мы его начали по просьбе родителей, - отметила вице-мэр Анастасия Ракова. - Проект сразу же стал популярным и у родителей, и у детей, потому что он дает совершенно уникальные возможности не только отдохнуть в Москве, но и с пользой провести время, получить новые знания, новые впечатления. Огромная культурная программа - посещение музеев, парков, достопримечательностей Москвы, различные экскурсии, мастер-классы, развивающие программы.

«Московская смена» - бесплатная программа активного отдыха для школьников от 7 до 14 лет, предусматривающая летние смены на базе городских учреждений - общеобразовательных и спортивных школ, организаций социального обслуживания.

- Для родителя вопрос безопасности своего ребенка, понимание, где он находится, чем он занимается, немаловажен, - подчеркнула Анастасия Ракова. - Тут они могут быть спокойны. Пять дней в неделю с девяти до семи часов вечера ребенок в безопасности, ребенок накормлен (трехразовое питание), с ребенком занимаются, и он развивается.

По словам вице-мэра, в прошлом году по проекту «Московская смена» отдохнуло около 23 тысяч ребятишек. В этом году запланировано на 10% больше, т. к. желающих все больше и больше. К слову, в этом году мэр столицы Сергей Собянин принял решение, что этот проект будет постоянным.

БЫТЬ ЧАСТЬЮ ГОРОДА

Исполняющая обязанности комиссара Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Дарья Жевлакова впервые участвует в «Московской смене». Вернее, в ее открытии.

- Мы представляем здесь свою площадку, потому что нам интересно участвовать во всем движении города и быть его частью, - говорит Дарья. - Мы хотим быть в содружестве с другими организациями, потому что мы все представляем интерес развития молодежи.

- Если вам предложат в рамках «Московской смены», например, в течение месяца поработать в каких-то школах или на площадках?

- Мы готовы. У нас есть вожатые, участники педагогических отрядов. Они проходят школу вожатых, обучаются порядка трех с половиной месяцев, сдают обязательный экзамен и получают сертификат РСО образования, который является, подтверждением квалифицированности вожатого.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Можно долго еще рассуждать о полезности проекта «Московская смена». Но лично для меня стал показательным диалог двух мальчишек лет 8 - 9 на вид. Они познакомились, ожидая своей очереди на скалодром.

- А ты на «Московскую смену» будешь ходить? - спросил один другого.

- Буду.

- Может быть, там и встретимся еще раз?

- Я бы очень хотел. Ведь мы теперь друзья!

Вот так. Мы, взрослые, о безопасности детей заботимся, об их трехразовом питании. А для самих детей важна дружба. И это здорово, когда ребят объединяет проект «Московская смена».

ЧТО ЕЩЕ

«Здоровая Москва»: Поликлиники выходят в парки

- Мы начинаем новый проект, - поделилась с журналистами вице-мэр Анастасия Ракова. - Называется он «Здоровая Москва». Такого в Москве еще не было. Пока мы проводим его в рамках эксперимента. Мы организуем специальные павильоны более чем в 40 парках Москвы, в которых будем предлагать москвичам всем пройти первый этап диспансеризации в совершенно новых условиях. Впервые поликлиники выходят за пределы поликлиник и идут в парки. Что мы постарались сделать? Продумать очень четко логистику и весь бизнес-процесс внутри этого павильона, чтобы диспансеризация не занимала более одного часа. Человек приходит в парк, может отдохнуть, пройти быстро диспансеризацию, получить полную консультацию. Все результаты исследования вводятся в единую медицинскую карту пациента, которая становится потом доступна везде, ее можно посмотреть в своей поликлинике, затем можно будет посмотреть в больнице.

Более того, если кому-то будут нужны консультации узких специалистов, то в этом же павильоне записывают к специалисту в своей поликлинике уже на более серьезное исследование, которое в условиях парка провести невозможно.

Работать будем нон-стоп. С восьми часов утра до десяти часов вечера, включая субботу, воскресенье. Если москвичам понравится, дальше будем ее развивать.