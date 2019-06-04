Одну из набережных Яузы в Москве назвали в честь кинорежиссера Говорухина

Сегодня, 4 июня, на заседании президиума правительства Москвы принято решение об увековечении памяти народного артиста России Станислава Сергеевича Говорухина. Документ подписал мэр Сергей Собянин.

Памятная доска Станиславу Говорухину будет установлена на здании Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (улица Вильгельма Пика, д. 3), выпускником которого он являлся.

Кроме того, часть проектируемого проезда № 690 вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира названа в честь режиссера - набережная Говорухина.

Напомним, Станислав Говорухин - российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. В 1967 году с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Якова Сегеля).

После окончания института до 1987 года работал на Одесской киностудии, затем - режиссером на Мосфильме. За годы своей работы снял такие любимые миллионами зрителей фильмы, как "Вертикаль" (1967), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Благословите женщину" (2003), "Артистка" (2007), "Weekend" (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015).

Станислав Говорухин скончался в июне 2018 года в возрасте 82 лет. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.