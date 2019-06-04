Город – бизнесу, бизнес – горожанам

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы во второй раз провел самое масштабное и значимое деловое событие для малого и среднего бизнеса столицы. С 27 по 31 мая на четырех городских площадках состоялись пять масштабных мероприятий, посвященных разным аспектам предпринимательской деятельности.

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Старт Неделе дал Московский предпринимательский форум. Под крышей «ВТБ Арены» встретились более 20 тысяч участников, заинтересованных в открытии, или развитии собственного дела. Впервые деловая повестка форума была сформирована самими предпринимателями, благодаря чему более 300 бизнесменов поделились с участниками опытом, наработками, реальными примерами решения проблем.

Участники форума обсудили актуальные тренды и составляющие успеха в малом и среднем бизнесе, проблемы и вызовы, с которыми сталкивается деловое сообщество Москвы, а также возможности и меры поддержки, которые город предоставляет предпринимателям.

Параллельно основной программе проходил большой образовательный бизнес-интенсив «Трансформация-6». Перед многотысячной аудиторией, сменяя друг друга, почти девять часов выступали ведущие эксперты, маркетологи и бизнес-тренеры, создатели международных компаний и локальных бизнесов, а также руководители образовательных программ.

ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА

28-29 мая прошли Московский международный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo-2019. Спикеры форума не только стали участниками полезных дискуссий, но и провели обучающие семинары и мастер-классы, демонстрирующие актуальные технологии ведения бизнеса на примерах из практики.

29-30 мая в Инновационном центре «Сколково» прошла седьмая ежегодная международная стартап-конференция для технологических предпринимателей Skolkovo Startup Village – самое масштабное мероприятие для инновационного бизнеса при участии 15 тысяч человек, представлявших в общей сложности 4,5 тысячи стартапов из 80 стран. В деловой программе выступили около 500 спикеров.

Правительство Москвы представило на форуме собственную повестку инновационного развития, а также обширную программу мастер-классов в рамках Urban.Tech Moscow – крупнейшего в СНГ хакатона и акселератора для технологических проектов, которые призваны улучшить качество городской цифровой среды.

ПРОСТРАНСТВО МОДЫ И СТИЛЯ

С 29 по 31 мая «Винзавод» стал центром московской модной индустрии. Здесь прошла масштабная выставка модных бизнесов и марок, на которой были представлены более 70 российских брендов и 120 экспонентов - от поставщиков тканей и фурнитуры до розничных продавцов и экспертов отбора и закупки модных коллекций. В рамках выставки и деловой конференции участники обсудили перспективы развития рынка fashion в Москве, примеры успешной бизнес-практики и меры поддержки со стороны города.

ГЕРОИ СТОЛИЧНОГО БИЗНЕСА

В рамках недели правительство Москвы учредило предпринимательскую премию «Прорыв года». На участие в конкурсе было подано более 35 тысяч заявок, а за победителей в девяти номинациях на портале «Активный гражданин» проголосовали более 130 тысяч москвичей. Награждение победителей разделили на два этапа: на первом названы восемь героев столичного бизнеса, а на втором - обладатель гран-при. Им стал генеральный директор и основатель компании Man&Technologies lab Михаил Крапивной. Церемония прошла в рамках торжественного концерта, посвященного Дню российского предпринимателя.

Как сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, Московская неделя предпринимательства развивать взаимодействие между правительством Москвы и деловым сообществом города.

-Нам необходимо слышать и понимать нужды и потребности предпринимателей, получать от них новые идеи для развития городской среды и рассказывать обществу про людей, работа которых стала неотъемлемой составляющей нашей повседневной жизни. Нам важно доносить до предпринимателей информацию об уже доступных ресурсах и возможностях, и предлагать им новые в ответ на актуальные запросы. Я уверен, что следующую неделю предпринимательства посетит ещё больше гостей, и она станет знаковым мероприятием не только для Москвы, но и для России, – отметил Алексей Фурсин.