За МИДом прячутся призраки

«Здесь люди исчезают на глазах, время поворачивается вспять, а двери ведут в никуда»… - гласит объявление на сайте шоу. И заинтригованный зритель спешит в мистический особняк. Желтый дом с колоннами прячется сразу за МИДом, в двух шагах от итальянского посольства. Отворяю калитку, за ней - тихо и никого. Заглядываю в дом. Навстречу выбегает горничная в темном платье и белом фартуке. "Пойдемте в гардероб!” – улыбается она. Там зрителям раздают маски. Мне достается красная, остальным – черные и белые. В зависимости от их цветов, нас делят на три группы. Каждая видит свою часть спектакля. Причем пары, подруг и мам с детьми разлучают. Нарочно: после спектакля смогут поделиться впечатлениями.

Проходим в комнату, где висит картина, собранная, как огромный паззл, из кусков. На ней изображен особняк Поливанова. Где-то негромко играет музыка. Мы уже в шоу, но еще не осознаем этого. Некоторые зрители сняли маски, делают селфи. Публика, как всегда, на иммерсивных шоу, дорогая и изысканная. В этот раз немало дам с, как показалось,… альфонсами. Брюнетка лет 50, со стрижкой “каре”, в длинном, в пол, дорогом черном платье, как девочка, заглядывает в глаза спутнику – блондину лет на 10 моложе. Заискивающе спрашивает: “Рад, что подарила тебе билет сюда?” Тот лениво качает головой. Рядом девушка с мальчишеской стрижкой, похожая на актрису Ирину Апексимову. Обнимает за накаченные плечи красивого парня. Тот тоже на десяток лет ее моложе. Он хлопает длинными ресницами и смотрит на окружающих так, будто “видал я вас всех”.

- Как себя чувствуете? – подходит ко мне вдруг маленький мужчина в камзоле. У него восточная внешность. Говорит с заметным акцентом. Стоит почти вплотную, так, как дозволено только любимому.

- Отлично! – бодрюсь, словно пионерка-комсомолка.

- Я рад! – зловеще шепчет он. - Я йэсть Бэнэдиктъ, и скоро мы отправимся в путешествие по Дому. Обещаю: вам понравится.

И растворяется в толпе.

ПО ЛАБИРИНТАМ ДОМА

Ровно в 19.07 двери Дома распахиваются, и Бенедикт проводит нас на спиритический сеанс. За длинным столом в клубах дыма чинно сидят мужчины и женщины. И вскоре маски отправляются за провожатыми. Уводят “белых”, затем – “черных”. Когда же и мы, “красные”? Но, почему-то, остаемся на месте. И становимся невольными свидетелями любовной сцены. В комнату вбегает Ольга Сергеевна, красивая блондинка в декольтированном платье. Садится за рояль, начинает играть Полонез Огинского, но тут подходит любовник Феликс. Они страстно целуются, и тот едва успевает выпрыгнуть в окно, как в комнату врывается муж Алексей Дмитриевич. Так стремительно, что чуть не ударяет меня дверью. Понаблюдать за тем, как супруги будут выяснять отношения (или не будут), не успеваем. Уводят в следующую комнату. Везде полумрак. Один сюжет быстро сменяет другой, и не успеваешь ни посчитать количество комнат, где побывал, ни запомнить, как следует, происходящее. Все откладывается в голове вспышками, как во сне. Поднимаемся по лестнице и вдруг слышим истошный крик: “Повесился!” – взволнованный молодой человек пробегает мимо. На лестничном пролете у окна замечаю беднягу: висит, покачивается. Спиной к нам, правда. Видимо, чтобы не шокировать слабонервных. И вот мы уже в кабаке. За столиком служка Митя (сын самоубийцы) и его собеседник. Договариваются, как уничтожить того, из-за кого повесился отец Мити. Веселый маленький трактирщик с рыжей бородкой подливает им водки. Наскоро, вытерев графин, угощает беленькой и нас. Почти никто не отказывается! Многие, захмелев, снимают маски, в голос смеются, что, по правилам, делать строго запрещено, но в “Доме 19|07», почему-то, никто никого не останавливает… Но пора в путь. Нас приводят в баню. Там парятся два старых друга. Тот самый любовник Ольги Сергеевны Феликс и Евгений. Последнего, кстати, играет Сергей Сорокин, худрук шоу. Друзья, замотавшись по пояс в белые полотенца, выпивают, обсуждают женщин, игру в карты, просят Митю подбавить пару. Вдруг Евгений подходит к нам, зрителям. Грубо тычет пальцем в пожилую женщину в очках, кричит: «Вот ты, ты, знаешь, в каком году были построены Сандуновские бани?» «Ннет», - вздрагивает дама. Евгений грозно оглядывает толпу. «А ты? Ты знаешь ответ на этот вопрос?» - подходит к стоящему в углу хипстера. «Нет» - усмехается тот. «Ну а ты?» - Евгений нежно обнимает за талию и целует в щеку высокую брюнетку. «Не знаю, - краснея, как выданная ей маска, шепчет та. «Так!» - Евгений проходит мимо выстроившихся в ряд, словно солдаты, зрителей. Буравит каждого взглядом. Сердце уходит в пятки. Хоть и понимаю, что в шоу никто ничего плохого сделать не может, а все равно страшно. И что будет, если ответ знаешь? «Эх вы, - вздыхает Евгений: 1808-й!» Еще через пару минут распаренные и изрядно принявшие на грудь друзья, напевая веселые песенки, вываливаются из баньки, а Митя остается. Резко темнеет, становится неуютно и холодно. Служка вдруг зажимает уши руками, падает, как в припадке эпилепсии, и, катаясь по полу, кричит: «Уйдите! Уйдите все! Оставьте меня, оставьте!» Стоим, не шелохнувшись. На стенах появляются очертания призраков во фраках. Они играют в карты. Где-то воет ветер. «Уйдите!» - истошно орет Митя. И мы, неприкаянные, оставшиеся без провожатого, выходим. Митя вскакивает, захлопывает дверь, и все стихает. И вот мы уже в просторной и светлой гостиной. В кресле - пожилая дама в чепце. Это Татьяна Федоровна Виленская де Бишон. Вдруг из толпы зрителей шаг вперед делает молоденькая и худенькая темноволосая девушка в зеленом платье. «Здравствуйте! – робко говорит даме. – Я – Варенька, ваша двоюродная внучка». И дама начинает гадать ей на картах. Пока вытаскивает Короля, комнату наполняют дымом. Он скапливается внизу и обволакивает ноги так, что ими в нем можно болтать, как в воде. Татьяна Федоровна тасует карты и нагадывает Вареньке, конечно, опасного жениха! Девушка полюбит его всем сердцем, а он ей его разобьет… Но вот нас вновь уводят… В финале каждый соберет, как паззл, увиденные в 1907 году «картинки» и получит собственную цельную историю. Так, мы ”красные”, поймем, почему и благодаря кому, в стену дома замуровали горничную.

ДВУЛИКИЙ БЕНЕДИКТ

Спектакль идет два с половиной часа. В основе – придуманная история, которая не имеет отношения к особняку Поливанова. Действие построено… задом наперед. Первую серию “Дом 19|07» показали два года назад, вторую – с приставкой «Начало» - сейчас. Первая часть прошла с аншлагами и даже номинировалась на премию “Звезда Театрала”.

Во второй (на деле в первой) части шоу появляются двое детей-актеров, больше трюков, вокальных партий, а также открываются новые комнаты, а в старых меняется обстановка.

Работали над “Дом 19|07» в основном создатели известных мюзиклов и ледовых шоу. Артисты не медийные, но талантливые и голосистые. Так, Бенедикта играет 32-летний Денис Ахматшин. Забавно, что в мюзикле «Бременские музыканты» он перевоплощается в женщину – Атаманшу. Роль Татьяны Веленской де Бишон досталась старейшей российской актрисе. Ирине Чипиженко – 81 год, и она известна в основном по сериалам «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Рублевка Live», «Дочки-матери». Вареньку играет 23-летняя Алла Онофер, чьи глухие родители научили ее тонко чувствовать мир.

СРЕДИ ГОСТЕЙ - ПУШКИН

Особняк – один из немногих памятников московского деревянного ампира. Его построили почти сразу после пожара 1812 года. Затем дом еще несколько раз горел, его хотели сносить, но чудом выстоял. Кавалергард Александр Поливанов стал его владельцем не сразу. До него хозяином особняка являлся отставной поручик Михаил Арсеньев, затем дом унаследовал сын. Вскоре имение выкупил ремесленник Василий Кузнецов. А Поливанов приобрел у него усадьбу в 1823 году. С 1831 года он сдавал дом, и снимал его, в числе прочих, Степан Жихарев, член свиты Александра I, участник литературного кружка «Арзамас» и близкий знакомый Александра Пушкина. Литературоведы считают, что и поэт бывал в этом доме.

ЧЕРНЫЕ-ЧЕРНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ И КАРЛИК

Иммерсивное шоу (от англ. immersive - вовлечение) – модное направление в театральном мире. Его называют еще “театром-бродилкой” или “театром-променадом”. Тут нет ни сцены, ни зала. Зритель, надев маску, полностью погружается в действие, как в другую реальность, и при этом чувствует себя призраком, потому что актеры смотрят сквозь него. Ему нельзя шептаться, смотреть в смартфон. А вот актеры могут с ним “пообщаться”, поцеловав, приобняв или увлекая за руку в другую комнату. События, как правило, разворачивается в старинных особняках, на всех этажах. Сюжетных линий обычно три, поэтому зрителей, по цветам масок, делят на три группы. В основе сюжета – тайны и страсти богатых семей. В России первое иммерсивное шоу появилось 16 июня 2004 года. Это читка «Улисса» «День Леопольда Блума». Она шло одновременно во всех помещениях Школы драматического искусства. С тех пор уже больше 20 “бродилок”. Самая известная и качественная из них, пожалуй, “Черный русский”. К сожалению, шоу уже уже закончилось. Спектакль был поставлен по мотивам “Дубровского” Пушкина. “В этом доме сходят с ума”, - мило предупреждали создатели и раздавали зрителям маски в виде сов, лис и оленей. Спектаклем занимались режиссер Максим Диденко, хореограф Евгений Кулагин, художник Мария Трегубова. Главных героев играли Равшана Куркова и карлик Вано Миранян. В спектакле были задействованы и животные – свинья, петух, гуси и белые мыши. А в одном из эпизодов от души угощали черной едой: пельменями с чернилами каракатицы, блинами, кровяной колбасой, икрой, мясом, водкой (тоже черной!). Еще одно значимое иммерсивное шоу - “Вернувшиеся” и его вторая часть “Безликие”, которая идет в Петербурге. Шоу поставлено по “Привидениям” Ибсена. И главная цель зрителей – увидеть оргию. Конечно, “оргию” - громко сказано, но полуобнаженные актеры неплохо изображают совокупляющихся людей.

Среди других иммерсивных шоу – “Норманск”, “Анна Каренина”, “Зеркало Карлоса Сантоса”, “МСК 2048”, “Пиковая дама”.

“Фишка” таких шоу в том, что хочется увидеть всю историю целиком, а, следовательно, примерить все типы причудливых масок и пройти все три варианта шоу. Но если за “зрелищем” погнаться, денежкам придется сказать “прощай”.

ВАШ БИЛЕТИК!

Все иммерсивные шоу – дорогое удовольствие. На первую серию «Дома 19|07» билеты стоят 5800 рублей. Но если спрос на конкретный день высок, цена повышается до 7500. Если не знаете, когда пойдете на спектакль, или хотите сделать подарок, то билет обойдется в 7000 рублей. Его можно активировать в любой день в течение месяца после покупки. Билет с открытой датой на «Вернувшихся» стоит 7000 рублей, а VIP-вход – 20-25000 рублей. Вход на конкретное число – от 4500 до 4900 рублей. Билеты стоят так дорого, в том числе и потому что по окончании спектакля зрителям дарят маски, а их закупочная цена – около 600 рублей.

ЛАЙФХАКИ

- Обувайтесь в кроссовки или кеды и надевайте юбку средней длины или джинсы. На каблуках и в платье в пол замучаетесь бегать по лестницам

- Вместо очков наденьте линзы, иначе придется поломать голову над тем, как нацепить маску

- Не снимайте маску вслед за другими невоспитанными зрителями. Сразу исчезнет ощущение погружения в происходящее

- Выключите телефоны. Пожалуйста. Если вам плевать на актеров и других зрителей, то подумайте о себе и о том, чтобы отвлечься хотя бы на время от всех “земных” дел.

- Берите маленькие сумочки. Во время шоу ходят толпами, и огромный рюкзак будет мешать другим.

- В комнатах бывает душно и дымно, поэтому маленькая бутылочка с водой не помешает.

- Несмотря на то, что спектакль начинается ровно в 19.07, приходить надо раньше на полчаса: проникнуться духом особняка, на других посмотреть и себя показать.

- Лучше идти вдвоем, идеальный вариант - втроем для того, чтобы после спекакля обсудить все версии увиденного