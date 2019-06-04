Сергей Собянин – о благоустройстве районов, метро в Коммунарке и подорожании новых квартир участников реновации

Во вторник, 4 июня, мэр Сергей Собянин пообщался с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие задать вопросы могли отправить их заранее на специальной странице портала мэра Москвы. Для этого нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать любую из 23 представленных на сайте тем, которая интересует. Среди них – транспорт, строительство, культурное наследие, экология, капитальный ремонт, ЖКХ, медицина, а также работа управ, префектур и городских ведомств.

По традиции, кроме письменных сообщений, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Напомним, в этом году Собянин отвечал на вопросы жителей в марте. При этом обсуждались такие темы, как зимняя уборка города, повышение качества медицинской помощи, запуск новых станций метро, благоустройство районов. Традиционно накануне эфира мэр получает от горожан несколько тысяч обращений. Ответы звучат примерно на 30 - 40 основных вопросов.

Вот что сегодня сказал мэр…

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ МОЖНО УВИДЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ»

- На сайте правительства Москвы уже сегодня открываем специальный раздел, посвященный программе «Мой район». Он состоит из такого интерактивного кубика Рубика, в котором можно узнать о развитии района, какое благоустройство будет проводиться в ближайшие годы, увидеть карты районов, расположение объектов и как это будет развиваться дальше. Мы планируем наполнять раздел новыми данными о будущих стройках, новых задачах. Свои замечания жители могут отправлять через сайт правительства Москвы (mos.ru) и префектур округов, телефоны «горячих линий». В новом разделе также можно будет оставить свои замечания и предложения. Потом мы используем их в работе.

«КАПРЕМОНТ ПОЛИКЛИНИК ПОСТАРАЕМСЯ ПРОВЕСТИ БЕЗ ИХ ЗАКРЫТИЯ»

- В скором времени уточним и опубликуем сроки капитального ремонта поликлиник в каждом районе. Москвичи узнают, когда и какая поликлиника будет обновляться. Там, где возможно, сделаем так, чтобы ремонт проводился с сохранением приема пациентов. Если придется закрывать поликлинику на время ремонта, то постараемся делать это на максимально короткий срок.

Мэр Москвы в прямом телеэфире ответил на вопросы горожанФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«МЕТРО В КОММУНАРКУ ПРИДЕТ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ»

- В этом году полностью откроем Некрасовскую линию метро. Ее первый участок на четыре станции запустили на этой неделе. Теперь строим дальше еще четыре – пять станций до «Авиамоторной», что позволит разгрузить на 25 процентов Таганский радиус. Причем свободнее станут и дороги в этом направлении.

В ближайшие недели откроем и участок продления Сокольнической линии до Коммунарки. Это первая часть проекта. Потом в Коммунарку в перспективе пойдет еще одна ветка метро, а также построим здесь новые автомобильные дороги.

Напомним, на новом участке Сокольнической линии метро разместятся четыре станции - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ранее сообщалось также о решении продлить Сокольническую линию дальше, до деревни Потапово (станция «Новомосковская». – Прим.).

Потом в Коммунарку в перспективе пойдет еще одна ветка метро,Фото: Алиса ТИТКО

«НОВОЕ ЖИЛЬЕ УЧАСТНИКОВ РЕНОВАЦИИ ДОРОЖЕ В ПОЛТОРА РАЗА, ЧЕМ СТАРОЕ»

- Эксперты рынка недвижимости провели исследование районов реновации. Выяснилось, что, если в старом доме под снос квадратный метр жилья стоил 140 тысяч рублей, то в новом доме, в который жители переехали по программе реновации, – уже 160 тысяч рублей. Поскольку площадь жилья становится больше, то и его цена еще подрастает на 15 – 20 процентов. Потом проводится благоустройство рядом с домом и цена еще растет. В среднем капитализация новых квартир москвичей, участвующих в реновации, увеличивается на 50 процентов от рыночной стоимости пятиэтажки. Цифры по конкретным районам говорят о том, что стоимость нового жилья, полученного переселенцами, уже выросла в 1,5 раза.

(Напомним, программа реновации пятиэтажек в Москве рассчитана до 2032 года. В ней участвуют около 1 миллиона жителей. Под расселение попадут более 350 тысяч квартир. В списке сноса сейчас числятся 5173 хрущевки. Сейчас жители более 50 домов переселяются в примерно 40 стартовых новостроек в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. До конца этого года планируется переселить более 12 тысяч участников реновации. – Прим.).

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О новых маршрутах речных трамвайчиков

- В 2021 году по Москве-реке запустим первый городской маршрут. В начале там будут курсировать 10 речных трамвайчиков. Если они понравятся москвичам, тогда будем дальше развивать этот проект.

О благоустройстве в районах

- В благоустройстве города мы находимся только в середине пути, а может, даже и середины пока не достигли. Мы только привели в порядок центр столицы и многие парки, скверы. Но огромная территория еще требует внимания. В этом году отремонтируем 4,5 тысячи дворов, а также несколько десятков улиц на периферии города. Еще по заявкам жителей:

На Угличской улице в районе Лианозово сделаем пешеходный переход, а также благоустроим эту территорию, поставим фонари, детские спортивные площадки.

В парке «Бекет» в районе Загородного шоссе на юге столицы завершим реконструкцию до осени этого года. Здесь появятся прогулочные дорожки, спортивные площадки, освещение.

В Богатырском парке в районе Южнопортовый в течение месяца-двух стройка будет закончена, и можно будет ходить туда с детьми.

Реконструкцию прудов в районе Северный первую очередь завершим в этом году. Там будет большая парковая природоохранная территория.

В парке «Люблино» в 2020 году откроем лодочную станцию. Для этого закупим лодки и прогулочные катамараны.

О цементном элеваторе в Печатниках

- Цементный элеватор закрыт, но он принадлежит собственникам, и просто так снести его не можем. Понятно, что вся эта территория с набережной Москвы-реки, мягко говоря, не комфортная. Сейчас разрабатываем проект комплексной реконструкции этого района, чтобы там стало так же, как на ЗИЛе. Здесь будет комплексная застройка – жилье, офисы, рабочие места, технопарки, красивая набережная. В конце этого года – в начале следующего года представим проект на обсуждение жителей.