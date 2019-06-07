В столице два жилых дома досрочно переселят по программе реновации

Жители двух домов в Южном округе смогут уже в этом году справить новоселье по программе реновации. Сначала им обещали новые квартиры не раньше третьей волны переселения, то есть в ближайшие пять - десять лет. Но теперь дома придется сносить из-за строительства южного участка Большой кольцевой линии метро. Напомним, на нем будет три станции - «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». Поезда с пассажирами смогут приехать сюда уже в 2021 году.

- Для переселения жителей двух домов мы подобрали две новостройки, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - В них уже живут участники программы реновации. Квартиры здесь больше, с отделкой комфорт-класса. Здания находятся в экологичных и благоустроенных районах. При переезде новоселы получат не только более комфортное, но и более дорогостоящее жилье. Стоимость недвижимости вырастет на сумму от 2 до 5 миллионов в зависимости от количества комнат.

Жители однокомнатных и трехкомнатных квартир смогут переехать в дом 17 на Судостроительной улице в районе Нагатинский затон. Дом стоит рядом со станцией метро «Коломенская», рядом - остановки наземки. В радиусе 500 метров от новостройки находятся пять школ, пять детских садов, спортивный центр, детская библиотека, продуктовые магазины, отделение почты. Рядом - сузей-заповедник «Коломенское» и Коломенская набережная.

Собственникам двухкомнатных квартир из сносимых домов предложат переехать в дом 11 на Матвеевской улице в районе Очаково-Матвеевское. В 2021 году недалеко от этого дома откроется станция метро «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии. Рядом - две школы, два детских сада, продуктовые магазины и почта. Здесь также находится самый большой природный заказник в Москве - «Долина реки Сетунь».

Все жители смогут получить необходимые юридические консультации и помощь при переезде. «Переселение будет проходить по решению самих жителей и исключительно добровольно. При желании они смогут дождаться появления нового жилья в своем районе», - добавил Сергей Левкин.

Программа реновации пятиэтажек в Москве рассчитана до 2032 года. В ней участвуют около 1 миллиона жителей. Под расселение попадут более 350 тысяч квартир. В списке сноса сейчас числятся 5173 хрущевки. Жители более 50 домов уже переселяются примерно в 40 стартовых новостроек в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном.

- В прошлом году новоселье уже отметили более 7 тысяч участников реновации, - сообщил в четверг, 6 июня, в интервью на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - В этом году переселим еще 12 тысяч человек, а в 2020 году - еще 15 тысяч жителей.