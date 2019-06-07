2019-06-07T20:00:37+03:00
Общество

Панд в московском зоопарке спасет от жары климат-контроль

Новые обитатели отлично адаптировались
Анастасия ВАРДАНЯН
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С 7 июня в Московском зоопарке организованы специальные сеансы для посещения павильона “Фауна Китая”, где содержатся панды. Фото Сергей Фадеичев/ТАССС 7 июня в Московском зоопарке организованы специальные сеансы для посещения павильона “Фауна Китая”, где содержатся панды. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС
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Установившаяся в Москве почти 30-градусная жара нисколько не мешает новым обитателям московского зоопарка большим пандам обживать свой четырехкомнатный вольер. Новоселье мишки отметили всего несколько дней назад, но уже успели адаптироваться. Да и перепады температур на улице, как оказалось, им ничуть не страшны.

- В их павильоне установлена специальная климатическая система, которая поддерживает оптимальную температуру воздуха и влажность. Кроме того, дополнительно охладиться Жуи и Диндин могут в нескольких водоемах и фонтанчиках, - рассказали «КП» в пресс-службе московского зоопарка.

По словам сотрудников, самка Диндин большая любительница водных процедур.

- Она просто обожает холодный душ: носится под струями воды и кувыркается, - рассказали в зоопарке.

Увидеть все это можно своими глазами.

Панды в Московском зоопарке.Ну до чего же они очаровательные! В Московском зоопарке появилась парочка гигантских панд из Китая

С 7 июня в Московском зоопарке организованы специальные сеансы для посещения павильона “Фауна Китая”, где содержатся панды. Из-за большого количества посетителей было принято решение ввести систему предварительной регистрации. Пройти ее можно на сайте зоопарка. Дополнительно платить не придется. Достаточно купить стандартный билет в зоопарк.

Навестить Жуи и Диндин можно ежедневно с 8:00 до 22:00. В утренние часы, с 8:00 до 10:00, посещение будет свободным. То есть каждый посетитель зоопарка получит возможность полюбоваться на панд во время их утренних активностей - кормления и игр. А вот с 10:00 до 21:00 будут организованы 30-минутные сеансы для посещения “Фауны Китая”. На них нужно записаться заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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