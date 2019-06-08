В концертном зале "Зарядье" начинается монтаж уникального органа

В июле в Москву из Франции доставят внутренние механизмы и конструкции органа для концертного зала в парке "Зарядье". Об этом сегодня, 8 июня, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Мы получим всю начинку для органа, благодаря которой этот музыкальный инструмент зазвучит, - рассказал глава Стройкомплекса столицы. - Далее специалисты приступят к монтажу внутренних конструкций, который продлится до конца лета.

По его словам, в столицу привезут более 3600 деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров, а также другие механизмы. "Осенью после монтажа всех систем инструмента, начнется наладка и настройка органа", - добавил Марат Хуснуллин.

Напомним, фасад органа в концертном зале "Зарядье" установили летом прошлого года. Зрители смогут услышать уникальный музыкальный инструмент ориентировочно в начале будущего года.

- Создание парка "Зарядье" велось в сложных условиях исторического центра Москвы, - сказал Марат Хуснуллин. - Проектировщики и строители решили массу непростых инженерных задач, применяя сложные и оригинальные технологии, что было отмечено на мировом уровне. В марте этого года парк получил престижную премию MIPIM Awards на международной выставке во Франции.

Москвичи и гости столицы могут узнать об этом подробнее на выставке "Строить и побеждать. Как создавался парк "Зарядье". Экспозиция откроется 17 июня 2019 года в центральном вестибюле "Медиацентра". На стендах будут представлены основные этапы строительства уникальных объектов парка, фотохроника и видеоролики о создании нового символа Москвы, а также награда MIPIM Awards. Выставка организована управляющей компанией по реализации проекта АО "Мосинжпроект" и парком "Зарядье".

Время работы "Медиацентра" - пн. - 14.00 - 21.00, вт. - вск. - 10.00 - 21.00.

Вход свободный.

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