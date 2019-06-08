Крупная авария с участием "ГАЗели" произошла на Киевском шоссе в Москве

Вечером в субботу, 8 июня, в Москве на Киевском шоссе в районе Апрелевки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ГАЗель". Об этом «КП» сообщили очевидцы с места события.

Крупная авария на Киевском шоссеФото: Иван МАКЕЕВ

По их данным, в результате столкновения автомобилей есть жертвы и пострадавшие. Точное число на данный момент не установлено. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины инцидента. Также сюда приехали как минимум три машины «скорой помощи».

Оформление ДТП на Киевском шоссеФото: Иван МАКЕЕВ

В настоящее время на Киевском шоссе наблюдается огромная пробка, движение затруднено в обоих направлениях.

По словам очевидцев, есть погибшие и пострадавшие в результате аварииФото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что на 29 километре Киевского шоссе под Москвой столкнулись две фуры и легковушка. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал. Движение на этом участке дороги было затруднено, на месте работали экстренные службы города.