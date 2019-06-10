Животные в парках и заповедниках Москвы: В Серебряном Бору - серебряные фазаны, в Зеленограде - трепетные лани

Все лето в столичных заповедниках и парках работают бесплатные вольерные комплексы с животными, домики для насекомых и плавучие жилища для птиц. С питомцами разрешают фоткаться, а некоторых даже покормить и потрогать. Мы узнали, где и кого можно увидеть.

ПЛАВУЧИЕ ДОМИКИ ДЛЯ УТОК

Серебряный Бор

На пляже № 2 в вольерном комплексе - домашние гуси, а также фазаны - серебряный, семереченский, версиколор. Гости могут фотографировать и разглядывать птиц, но кормить и трогать их нельзя. Здесь же на Москве-реке появились и три плавучих домика для уток.

Время работы - круглосуточно.

Как добраться: ул. Таманская, д. 46, стр. 1, ст. м. «Щукинская», «Строгино».

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»

Около эколого-просветительского центра в дендросаду живут козы и овцы, белки, фазаны, декоративные голуби, китайские гуси, индюки и индоутки, куры необычных пород. Сотрудники экоцентра проводят для посетителей экскурсии и рассказывают о повадках обитателей вольерного комплекса. Кормить животных здесь не разрешают.

Рядом в «Лесной гостиной» можно поиграть на деревянном ксилофоне. Инструмент сделан из рядов деревянных брусков и подвесных палочек разной величины. А в библиотеке под открытым небом в деревянном книжном шкафу под старину хранится более 500 книг. Их можно взять почитать бесплатно по системе буккроссинга - обмена книгами.

За птицами можно понаблюдать и около протоки Нижнего Кузьминского пруда. На воде плавают на плотах пять ярких деревянных домиков с крышей. В них поселились утки. Рядом со Щучьим прудом поставили домики для насекомых, например, пчел, жуков, гусениц и божьих коровок.

Время работы - с 10.00 до 17.00 каждый день, кроме понедельника.

Как добраться: ул. Кузьминская, д. 10, ст. м. «Кузьминки», «Волжская».

ПАСЕКА И КОННЫЙ ДВОР

Бирюлевский дендропарк

На цeнтpaльной площадке дeндpapия работают нecкoлькo вoльepoв c птицaми - пopoдиcтыми хохлатыми кypaми, серебряными и золотыми фaзaнaми, гycями, индюкaми, филинами.

Время работы - ежедневно с 8.00 до 18.00.

Как добраться: ул. Липецкая, вл. 5а, ст. м. «Орехово», «Домодедовская».

Природно-исторический парк «Измайлово»

В экоцентре «Царская пасека» в вольерах живут белки, филины, ушастая сова и серая неясыть. Посетителей просят не кормить животных и птиц. Рядом сад с яркими цветниками, действующая пасека, экспозиция разных видов ульев и аптекарский огород с краснокнижными и редкими растениями.

Время работы - с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 15.45, в субботу и воскресенье - с 8.00 до 17.00.

Как добраться: пос. Измайловская Пасека, д. 1, ст. м. «Измайловская», МЦК «Соколиная гора».

Терлецкий лесопарк

В экоцентре «Конный двор» работает небольшой сельский дворик. В нем конюшня с лошадками, кролики, козы. Животных можно покормить и потрогать.

Время работы - с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Как добраться: ул. Металлургов, д. 41, ст. м. «Перово», «Новогиреево»

СЕЛФИ С КРОЛИКОМ

Зеленоград

В комплексе «Дом лани» можно полюбоваться ланями европейскими. Их держат в полувольном загоне в лесной части «Дома». Рядом живут кролики, фазаны, куры, индоутки, индейки и цесарки.

Посетителей просят не кидать еду животным во время осмотра. Но при этом для питомцев вольера можно принести угощения - только свежие овощи или фрукты. Лакомства можно оставить при входе в специальном контейнере. Потом сотрудники сами накормят ими животных.

Здесь также находятся смотровые площадка и вышка, амфитеатр-лекторий, лабиринт-галерея для временных экспозиций, а также аптекарский огород лекарственных и ароматических растений.

Время работы - ежедневно с 10.00 до 17.00. Последний понедельник месяца - санитарный день.

Как добраться: Зеленоград, Никольский проезд, напротив Никольской церкви, ст. м. «Речной вокзал».

Ландшафтный заказник «Тропаревский»

В вольерном комплексе - фазан даурский, куры минорки, куры домашние, индейка бронзовая.

Время работы - круглосуточно.

Как добраться: пересечение ул. Академика Анохина и Ленинского проспекта, ст. м. «Тропарево», «Румянцево».

ЧТО ЕЩЕ

В парке музея-заповедника «Царицыно» (ул. Дольская, д. 1, стр. 32, ст. м. «Царицыно») и в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» (Иваньковское ш., д. 6, ст. м. «Щукинская», МЦК «Стрешнево») - в каждом по четыре плавучих домика для уток. Орнитологи рекомендуют угощать птиц комбикормом, просом, овсянкой, морковью, капустой, салатом, травяной мукой. А вот кормить пернатых хлебом нельзя. Еду желательно раскладывать в специальные кормушки или на берегу водоемов.

В Московском зоопарке (ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1, ст. м. «Баррикадная») - домики для пчел и ос. Конструкции, похожие на большой скворечник с крышей и защитной сеткой на фасаде, стоят недалеко от павильона «Птицы и бабочки» на новой территории зоосада. До конца года здесь появится еще пять таких «квартир».