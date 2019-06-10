Долгострои в Москве: Меньше всего - в Зеленограде, Юго-Восточном и Северо-Западном округах

Столичные власти продолжают зачистку зависших в разных районах города стройплощадок. Сейчас в списке долгостроев - 240 адресов, как городских, так и федеральных проектов.

Меньше всего их остается в Зеленограде - 9, в также в Юго-Восточном и Северо-Западном округах - по 10. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- Ликвидацией долгостроев в столице занимается Оперативная группа, обеспечивающая взаимодействие застройщиков, городских и федеральных структур, - отметил Сергей Левкин. - Она была создана по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2011 году. За это время список из 710 адресов сократился на 470 объектов. Больше всего долгостроев в Центральном округе - 42 адреса. Среди лидеров также Западный и Юго-Западный округа - 33 и 32 объекта соответственно.

По его словам, с начала 2019 года из перечня объектов незавершенного строительства и долгостроя исключили 21 адрес. К примеру, уже достроены поминальная часовня воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади и Центр некоммерческих организаций на Волхонке.

«С начала 2019 года три здания введены в эксплуатацию, по 8 - выданы разрешения на строительство, - сказал Сергей Левкин. - Среди них - многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами на пересечении проспекта Академика Сахарова с Садово-Спасской улицей, жилой комплекс - на Софийской набережной. На Остоженке возобновлена реставрация Палат Киреевского, а на улице Дурова построят за счет городского бюджета новую сцену театра «Уголок Дедушки Дурова». Еще по 10 адресам, где работы либо не были начаты, либо конструкции демонтированы, проведено благоустройство.

Среди ликвидированных долгостроев чаще всего оказывается инженерная и транспортная инфраструктура, например, коллекторы или гаражи. По словам Сергея Левкина, сейчас в работе у специалистов Оперативной группы находится 73 замороженных проекта городского заказа, 138 - инвестиционных и 29 - федеральных.

Пожалуй, одним из самых известных стал многофункциональный комплекс «Зенит» около метро «Юго-Западная». Москвичи прозвали его «синий зуб» и «кристалл». Недостроенное здание стоит почти два десятка лет. Его начали возводить в начале 90-х годов, но когда здание было почти полностью готово, стройку заморозили из-за финансовых проблем. Реконструкция «синего зуба» началась в январе этого года. Каркас признали годным к эксплуатации, теперь его будут укреплять. А привычные фасады здания останутся. На месте старых стеклянных блоков просто поставят новые.

Еще один нашумевший долгострой - Ховринская больница. Более 30 лет она простояла заброшенной. В начале этого года развалины вместе с фундаментом снесли. На месте бывшей больницы построят четыре жилых дома. Часть квартир отдадут участникам реновации в этом районе.