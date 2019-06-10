2019-06-10T14:01:17+03:00
Общество

В малом и среднем бизнесе Москвы работает 2,5 миллиона человек

Предприниматели получают от города консультации, субсидии и поручительства по кредитам
Светлана ВОЛКОВА
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За последние годы Москва показывает уверенную динамику развития малого бизнесаЗа последние годы Москва показывает уверенную динамику развития малого бизнесаФото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Москвы поддерживают малый и средний бизнес столицы. На Москву приходится около 13 процентов от общего числа подобных предприятий в стране. Их в столице, по данным ФНС России, - более 800 тысяч. Сегодня малые и средние предприятия, в том числе и индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые горожане, обеспечивают работой 2,49 миллиона москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

- За последние годы Москва показывает уверенную динамику развития малого и среднего бизнеса, - отметила заммэра. - Налоговые поступления в столичный бюджет от таких предприятий выросли за три года, с 2016 по 2018-й, на 47 процентов и по итогам 2018-го превысили 473 миллиардов рублей. Город старается дополнительно простимулировать экономический рост. Предприниматели могут рассчитывать на постоянную консультационную поддержку, субсидии, поручительства по кредитам, участвовать в бесплатных образовательных программах.

Благодаря комплексным мерам поддержки Москва лидирует в стране по предпринимательской активности и занимает первое место в России по росту количества индивидуальных предпринимателей. Только в 2018 году их стало больше на более чем 35 тысяч. А налоговые отчисления малого и среднего бизнеса составляют 23,2% от всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.

Недавно столичные власти объявили о запуске новой программы поддержки бизнеса - субсидии для предпринимателей, работающих по франшизе.

«Эта мера поддержки ориентирована прежде всего на небольшие компании и начинающих предпринимателей. Ведь франшиза представляет собой готовую и проверенную временем модель, с которой проще открыть свое первое дело или развивать уже действующий бизнес», - рассказала ранее Наталья Сергунина.

По ее словам, проект постановления правительства Москвы уже подготовлен и предусматривает субсидии на компенсацию затрат при покупке оборудования, погашение лизинговых платежей и процентов по кредитам. Компенсировать предлагается до 35% документально подтвержденных трат.

«Благодаря такой поддержке появятся новые кофейни, закусочные, магазины, предприятия бытового обслуживания. Они создадут рабочие места и обеспечат рост налоговых поступлений в бюджет. А значит, вложения окупятся и принесут пользу городу», - отметила заместитель мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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