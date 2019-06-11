Крупнейший в Европе завод по производству аммиака запустили в Ленинградской области

7 июня «ЕвроХим» открыл в городе Кингисепп Ленинградской область самый мощный в Европе завод по производству аммиака. Торжественная церемония запуска производства прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Факт символический. Наглядно показывающий, как подписанные на площадках Петербургского форума документы на строительство новых предприятий со временем становятся реальными заводами и фабриками.

БЕЗ СТОКОВ

Соглашение о строительстве завода подписали в рамках ПМЭФ-2016 в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Маттео Ренци. Инвестиции в проект превысили $1 млрд, мощность завода составит 1 млн аммиака в год.

«Завод соответствует всем требованиям по наилучшим доступным технологиям, даже по каким-то параметрам превышает эти показатели. У предприятия есть спрос на продукцию не только на внутреннем рынке, но и, в первую очередь, мы рассчитываем, что более 80% объема будет поставляться на экспорт», - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров во время церемонии запуска предприятия.

Основным подрядчиком открываемого производства выступила итальянская компания Maire Tecnimont. Использование лучших мировых технологий позволит полностью избежать промышленных стоков в окружающую среду. Больше того, расположенный рядом другой завод «ЕвроХима» - «Фосфорит», который производит фосфорные удобрения - будет поставлять на новое предприятие три четверти своих стоков.

«В результате состояние реки Луги и всего Финского залива, а соответственно, и Балтийского моря улучшится, это конкретный вклад в улучшение экологического состояния Северо-Запада России», - сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Аммиак применяется в разных областях, но одной из ключевых является выпуск удобрений. Именно поэтому производство аммиака соседствует с производством удобрений. Кроме того, Кингисепп находится на границе с Евросоюзом, имеет хорошую транспортную инфраструктуру и расположен близко к морским портам. Такое расположение должно помочь увеличить объемы экспорта.

ПОРТЫ ИДУТ В РОССИЮ

Но нынешнем производством аммиака планы «ЕвроХима» в Кингисеппе не ограничиваются: компания подписала меморандум о намерениях по сотрудничеству с Минпромторгом и администрацией Ленинградской области в реализации новых инвестиционных проектов общей стоимостью до 2,5 миллиардов долларов. Производственные мощности, которые будут созданы в рамках нового проекта, получившего название «ЕвроХим-Северо-Запад-2», способны выпускать в год 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака, а также до 1,7 млн тонн метанола.

В администрации Ленинградской области отмечают, что инновационные производственные мощности позволят увеличить объемы переработки природного газа в России и откроют новые возможности для экспорта продукции.

Больше того, все сухие удобрения компании «ЕвроХим», которые производят в России, вскоре начнут экспортировать через Ленинградскую область, а не через зарубежные порты.

«Хочу вам сообщить, что «ЕвроХим» строит ускоренными темпами новый терминал в порту Усть-Луга, в результате в ближайшее самое время все сухие удобрения, которые производит «ЕвроХим» по всей стране, будут отправляться на экспорт не через прибалтийские порты, а через российский порт Усть-Луга», - заявил Сергей Иванов. - Это будет иметь большое значение для отечественной портовой и транспортной инфраструктуры».