Наше Подмосковье: Активное долголетие в вашем смартфоне

Московская область продолжает переводить в цифру доступные социальные услуги. Новый проект - мобильное приложение МЦСУ, Мобильный центр социальных услуг. Он ориентирован на пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вчера возможности проекта представили губернатору Подмосковья. К слову, приложение разработано по инициативе Андрея Воробьёва, в рамках исполнения майского указа президента - одно из важных поручений касается увеличения средней продолжительности жизни россиян до 67 лет.

УСЛУГА «В ДВА КЛИКА»

- Заказать сиделку, получить средства реабилитации или записаться в какую-нибудь оздоровительную секцию пожилые люди теперь могут дистанционно, - рассказал Андрей Воробьев. - Наши мамы, отцы, дедушки и бабушки, как правило, уже умеют пользоваться смартфонами. Но если какая-то сложность, то дети или знакомые могут позаботиться о них дистанционно - это ключевой момент.

Губернатор отметил, что к приложению подключена социальная служба Московской области, через него доступны услуги более чем 60 социальных центров. (См. «Конкретно».)

Само приложение можно скачать и через App Store, и через Google Play. В нем все максимально просто.

Любую из представленных здесь услуг (сиделка, социальное такси, помощь волонтеров и проч.) можно получить буквально «в два клика». Человек отправляет заявку (отмечая свой муниципалитет и номер телефона), и в течение максимум 40 минут с ним связывается оператор!

- Например, сейчас через мобильное приложение у нас выбор из 247 сиделок, - рассказывает министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. - Там можно посмотреть их возраст, образование, какие услуги люди предлагают.

ВСЕ ЗАНЯТЬЯ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС

Многие подмосковные пенсионеры стараются вести активный образ жизни, хотят заниматься спортом, общаться со сверстниками в различных кружках, получать новые навыки. С помощью мобильного приложения МЦСУ у них сейчас есть возможность записаться на занятия по своему вкусу в любом муниципалитете области. По распоряжению Андрея Воробьёва такие бесплатные кружки и секции (всего их больше 13,5 тыс.!) появились во всех муниципалитетах. Причем список популярных занятий составлен по итогам голосования на портале «Добродел», в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Пожилые люди сами называли направления, которые им интересны. Оказалось, что большинство за набирающее у нас популярность увлечение скандинавской ходьбой - пожилых людей с палочками, издалека похожими на лыжные, наверняка многие видели в наших парках и скверах.

Также в десятке самых востребованных занятий - плавание, туристические поездки, компьютерные курсы, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога.

Кстати, разобраться в мобильном приложении всем желающим теперь помогут и сотрудники многофункциональных центров и соцработники.

«Нам очень важно, чтобы в МФЦ и в центрах социальных услуг все подробно объясняли старшему поколению», - написал Андрей Воробьёв в своем Instargam (@andreyvorobiev).

КСТАТИ

В Московской области с начала нынешнего года людям, которые ухаживают за инвалидами I и II групп, выплачивают около 18,2 тыс. рублей в месяц. Причем Подмосковье стало первым регионом России, где введена такая норма.

Таким уходом могут заниматься не только родственники инвалидов, но и их соседи или добрые знакомые.

При этом есть несколько условий. Соискатель вакансии должен быть безработным (чтобы иметь возможность помогать немобильному человеку по мере необходимости). Также он должен предоставить медицинские справки о своем здоровье и пройти бесплатное обучение по практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности (курс рассчитан на 8 часов).