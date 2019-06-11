Летние новшества на дорогах Москвы: Дополнительные зебры, новые повороты и перекрытия

На дорогах Москвы - очередная перезагрузка. Пока многие горожане укатили на каникулы и в отпуск, в столице меняются съезды и повороты, на асфальте появляются дополнительные пешеходные переходы, открываются новые маршруты наземки и даже бесплатные автобусы. Все это будет продолжаться до конца лета. Мы узнали, какие перемены ждут автолюбителей и пешеходов.

По улице в одну или обе стороны

С июня по некоторым улицам в Москве машины начнут ездить только в одну сторону, а на других ранее односторонних - в обе стороны. Теперь односторонними стали:

- 1-я Прядильная ул. (Восточный округ);

- отрезок Каштановой аллеи - от Озерной аллеи до въезда на территорию больницы имени Кончаловского (Зеленоград);

- участок Пречистенского переулка от Староконюшенного до Большого Левшинского переулка (Центральный округ);

- ул. Попутная - на участке от ул. Производственной до ул. Богданова (Западный округ);

- 3-й Щукинский проезд - от улицы Маршала Василевского до улицы Маршала Новикова, а также ул. Академика Александрова - от ул. Маршала Новикова до ул. Маршала Василевского (Северо-Западный округ);

- проезд около дома 37 на Ленинском проспекте - от ул. Орджоникидзе до Гагаринского тоннеля (Южный округ);

- участок ул. Льва Яшина - от ул. Ухтомского Ополчения до проспекта Защитников Москвы (Юго-Восточный округ).

Двусторонними стали:

- участок 1-го Добрынинского переулка - от 4-го Добрынинского до 3-го Люсиновского переулка, а также от дома 8 на ул. Зоологической до ул. Красина (Центральный округ);

- Остаповский проезд (Юго-Восточный округ);

- Проектируемый проезд № 875, ул. Адмирала Лазарева - от ул. Веневской до проектируемого проезда № 875, а также ул. Южнобутовская - от ул. Веневская до проектируемого проезда № 875 (Юго-Западный округ).

Наземные пешеходные переходы

До конца августа в центре Москвы появится 13 новых пешеходных переходов. А всего в этом году в разных округах «нарисуют» более 100 новых зебр. Первыми уже в ближайшие недели начнут открываться наземные переходы на таких участках:

- ул. Чаплыгина, д. 10;

- Овчинниковская наб., д. 8, стр. 2;

- Озерковская наб., д. 30;

- ул. Ильинка, д. 11/10, стр. 1;

- ул. Остоженка, д. 16;

- ул. Можайский Вал, д. 10;

- ул. Студенческая, д. 23;

- ул. Брянская, д. 7;

- Б. Харитоньевский переулок, д. 2/7 и д. 9;

- ул. Рождественка, д. 12/1;

- Нижний Кисельный пер., д. 3, стр. 1;

- Варсонофьевский пер., д. 8, стр. 1.

Вот, новый поворот

В некоторых районах на дорогах поменялись повороты. Теперь водители смогут быстрее съезжать с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Автолюбители смогут поворачивать на первый съезд, а водители городского транспорта - на второй. Раньше было наоборот, причем машинам и автобусам приходилось перестраиваться, из-за чего постоянно собирались пробки.

Еще один новый поворот открыли в районе дома 158 на Ленинском проспекте - с улицы Островитянова на Ленинский проспект в сторону области. При этом запустили двустороннее движение при съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект. Это поможет разгрузить проспект Вернадского. А для выезжающих в сторону области машин построили специальный «карман» около дома 127 на проспекте Вернадского.

В Новой Москве в поселении Марушкинское отменили левый поворот при выезде из деревни Анкудиново на дорогу Киевское шоссе - Боровское шоссе. Сейчас проехать в сторону Боровского шоссе можно через разворот на клеверной развязке Киевского шоссе. В этом районе теперь станет меньше пробок.

Стоп машина

Из-за ремонта коммуникаций и строительства дорог некоторые улицы в столице будут перекрывать все лето:

В Центральном округе

- 17 июня с 14.00 до 17.00, 19 июня с 10.00 до 13.00 и 21 июня с 8.30 до 12.00 машины не смогут попасть в проезд Девичьего Поля от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка;

- с 10 июня по 25 июля круглосуточно будут закрыты по одной полосе в районе дома 1а, строения 4 на Комсомольской площади и на пересечении Каланчевской улицы и Комсомольской площади;

- с 10 июня по 15 июля круглосуточно частично будут ограничивать движение по одной полосе на Делегатской улице в районе пересечения с 1-м Самотечным переулком.

В Северном округе

- с 10 по 30 июня круглосуточно будет закрываться по одной полосе на Ленинградском шоссе на пересечении с Флотской и Фестивальной улицами, на пересечении Ленинградского шоссе с проектируемым проездом № 6184, на участке Ленинградского шоссе от дома 92/1 до дома 94/1 и возле парка Дружбы;

- с 10 июня по 30 июля круглосуточно станут перекрывать движение по одной полосе в каждом направлении в проектируемом проезде № 4370 на пересечении с Базовской улицей и в проектируемом проезде № 4370 в районе дома 15, корпуса 11 на Базовской улице.

В Восточном округе

- с 10 июня по 17 августа круглосуточно машины не смогут ездить по одной полосе в Тюменском проезде от дома 12, строения 2 до дома 12, строения 21 на Открытом шоссе.

В Южном округе

- с 13 июня по 17 ноября круглосуточно ограничивают движение по Серпуховскому путепроводу. Для машин по очереди перекроют четыре полосы. Кроме того, нельзя будет проехать по одной из трех полос под мостом.

В Западном округе

- с 10 июня по 10 июля круглосуточно будут закрыта одна полоса в Боковом проезде Третьего транспортного кольца от Бережковской набережной, дома 20, строения 83 до дома 36а.

Что еще

- Бесплатный проезд - из-за реконструкции станции метро «Каховская» с июня на автобусе Т60к между станциями метро «Каховская» и «Варшавская» можно кататься бесплатно. Автобусы курсируют по Чонгарскому бульвару со всеми остановками.

- Новые маршруты - автобусы № 147 и № 147к объединили и теперь остался только маршрут №147. Он ходит до станции метро «Варшавская», не доезжая до «Нагатинской», как было раньше. Чтобы добраться до метро «Нагатинская», пассажирам рекомендуют пользоваться троллейбусами № 40.

- Расширенные тротуары - до конца лета на 26 центральных улицах после реконструкции пешеходные зоны станут шире в среднем на 1 метр. При этом количество полос на проезжей части не уменьшится. В списке - тротуары около Патриарших прудов, театра Табакова, Киевского вокзала, на Остоженке и в районе Капотня.

Полезный телефон

Предложения и замечания по работе городской наземки, по новым зебрам и светофорам, поворотам и съездам на дорогах можно оставить через контакт-центр «Московский транспорт» по телефону - (495) 539-54-54 (для абонентов Билайн, МТС, Мегафон, Tele2 - 3210) или на транспортном портале Москвы (transport.mos.ru).