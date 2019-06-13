2019-06-13T13:56:25+03:00
Происшествия

В бизнес-центре «Бородино Плаза» на северо-востоке Москвы произошёл пожар

Сведения о пострадавших не поступали
Павел КЛОКОВ
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По прибытии наши сотрудники выяснили, что источник огня находится на первом этажеПо прибытии наши сотрудники выяснили, что источник огня находится на первом этажеФото: ВКонтакте
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Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 12.14. На улице Русаковской, дом 13 произошёл пожар. В этом здании расположен бизнес-центр «Бородино Плаза».

- По прибытии наши сотрудники выяснили, что источник огня находится на первом этаже, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе столичного управления МЧС. - Воспламенились жировые отложения в вентиляционном коробе. Спустя 30 минут пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших у нас нет.

По некоторым данным, вентиляция вспыхнула в районе предприятия общепита. Увы, такие случаи происходят все чаще из-за того, что владельцы заведений вовремя не проводят чистку от пылевых и жировых отложений. При этом нагрузка на вытяжной зонт огромная. Особенно на кухнях, работающих круглосуточно.

Во время тушения пожара возле бизнес-центра на Русаковской улице образовалась пробка, но сейчас нормальное движение восстановлено. Трудности с проездом сейчас сохранились на Садовнической набережной, на Земляном Валу, на Большом Каменном мосту, Знаменке и других улицах.

Видео пожара и эвакуации БЦ Бородино Плаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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