Собянин открыл специализированный центр занятости «Моя карьера»

Сегодня, 13 июня, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин открыли специализированный центр занятости населения Москвы "Моя карьера". Затем провели "круглый стол", посвященный дополнительным мерам по повышению доходов московских семей. В обсуждении участвовали также заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, руководители столичных и федеральных ведомств.

Сергей Собянин, Максим Топилин и Татьяна Голикова на открытии центра.Фото: Светлана ВОЛКОВА

В здании центра на улице Сергея Радонежского каждого посетителя у входа встречают консультанты в фирменных футболках.

- Сначала получим талон в электронной очереди, потом пойдём на приём к консультанту, - объясняет сотрудник маме с малышом. - Пока общаетесь со специалистом, за ребёнком присмотрят в игровой комнате.

Первый подобный центр - это эксперимент столичных властей.Фото: Светлана ВОЛКОВА

В центре "Моя карьера" помогают найти работу москвичам, как говорят кадровики, с особыми потребностями - людям старшего возраста, молодежи от 14 лет, многодетным родителям, женщинам в декретном отпуске и людям с ограниченными возможностями здоровья.

- Мы перевели районные службы занятости в центры госуслуг "Мои документы", создаём флагманские центры "Моя работа" и теперь ещё и "Моя карьера", который совместил в себе службу занятости, отделение социальной защиты, образования, здравоохранения, - сказал мэр Сергей Собянин. - Все это сделано для того, чтобы помочь в основном семьям с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых низкие доходы, даже несмотря на то, что папа и мама работают. При этом мы не оформляем таким семьям дополнительные пособия. Но и не лишаем уже выплачиваемых им городских компенсаций в течение трёх лет при условии успешного трудоустройства. Важно, чтобы семьи с детьми вышли на другой, более высокий уровень доходов за счёт смены работы. Пока это эксперимент, но уже понятно, что такая программа нужна семьям.

Проекты помощи малоимущим жителям сейчас запускают во многих регионах России. Федеральные власти планируют использовать московский опыт в других городах.

В центре "Моя карьера" помогают найти работу москвичам, как говорят кадровики, с особыми потребностямиФото: Светлана ВОЛКОВА

- Сегодня основная цель, обозначенная в майском 2018 года указе Президента, это снижение бедности в два раза к 2024 году, - отметила Татьяна Голикова. - По данным за прошлый год, в нашей стране за чертой бедности находятся 12,9 процента населения. Мы снизили эту цифру на 400 тысяч за год, но это небольшой шаг. Все привыкли к уже сформировавшимся формам социальной поддержки - в основном к пособиям, но нужны и новые подходы к работе с семьей, с нуждающимися гражданами. Наиболее бедными у нас являются именно семьи с детьми или многодетные семьи. И работа с ними должна проводиться индивидуально. С декабря прошлого года в восьми регионах запустили пилотный проект выхода семей из бедности. Москва выполняет свою программу, при этом столица имеет свои особенности. Но московская программа может стать примером для регионов.

- Москва является одним из регионов, в которых уровень бедности один из самых низких - чуть больше 7 процентов, - напомнил министр труда Максим Топилин. - И Москве не нужно его снижать в два раза, если смотреть по другим регионам страны.

- Нам нужно снижать эту цифру, считаю, что для Москвы 7 процентов - это очень много, - не стал молчать Собянин. - Нужно помочь малоимущим людям воспользоваться имеющимися в городе возможностями. В два раза точно будем уменьшать уровень бедности.

Чем помогут

В центре "Моя карьера" малоимущие семьи с детьми получат дополнительно такую помощь:

1. Новая работа, благодаря которой семья сможет выбраться из бедности. При этом участие в программе добровольное. Консультанты работают только с мотивированными семьями, желающими улучшить свою жизнь и не сидеть сложа руки.

2. Подбор работы будут сочетать с социальными программами города. То есть семья сможет решить профессиональные и семейные проблемы, мешающие найти хорошую работу.

3. Минимум бюрократии. Семье не нужно собирать кучу бумаг. Все необходимое помогут оформить консультанты в "Моей карьере".

4. Сохранение выплат и пособий. Если семья успешно трудоустроится, тогда ещё до трёх лет у неё сохраняется право на получение адресных детских пособий и доплату к пенсии.

Специализированный центр напрямую связывает семью с работодателями и ищет вакансии с учетом индивидуальных пожеланий соискателей. Среди партнеров центра – "Почта России", "Московский метрополитен", ОАО "РЖД", аэропорт "Домодедово", "БЕСТ-Недвижимость", "Точка.Банк", "МТС-Банк", "МегаФон", Google, Третьяковская галерея, "Достависта", Hilton Garden Inn Krasnoselskaya, Ritz Carlton, "Президент Отель", стадион "Спартак", "Космик", "Шоколадница", "Папа Джонс", "Москва-Макдоналдс", "Крошка Картошка", "Кофе-Хаус", Sodexo, "Детский мир", "Мираторг", "Иль Де Ботэ", "Декатлон", "Рандеву", Calzedonia и другие крупные компании.

Теперь центры "Моя карьера" будут открываться по всей Москве до конца 2019 года.

На заметку

Флагманский центр "Моя карьера" находится на ул. Сергея Радонежского, д. 1, стр. 1, ст. м. "Римская", "Площадь Ильича".

Время работы: в будни с 9.00 до 20.00.

Цифры

По данным Международной организации труда, Москва занимает первое место среди российских регионов с самым низким уровнем безработицы. В столице он составляет всего 1,2 процента. Официально в городе зарегистрировано 29 тысяч безработных.

В банке данных центра занятости Москвы - 103 тысячи вакансий с зарплатой от 20 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. Большинство из них - в строительстве, транспорте, торговле, государственном управлении и административной деятельности.

В 2018 году через городскую службу занятости работу нашли 54 203 человека. В основном это москвичи в возрасте от 18 до 24 лет и от 30 до 44 лет.