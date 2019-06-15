Купили путевку, а лагерь закрыт: сотни детей остались без летнего отдыха

Мы в первый раз решили отправить ребенка в пионерский лагерь, или как он там сейчас называется. Детский оздоровительный. Обдумывать и выбирать начали сразу после Нового года, потом как все бросятся путевки скупать, разве успеешь. Пробежались по сайтам, наперебой предлагающим свои гостеприимные палаты для малышей. Остановились на "Горках", что в Подмосковье, поселение Роговское, деревня Каменка. Отзывы были сплошь положительные, лагерь не новый, но успевший хорошо зарекомендовать себя - некоторые родители оставляли там своих детей сразу на несколько смен. Красота! И программу выбрали, чтобы для него, для вертлявого. Тогда еще, как говорится, беды ничто не предвещало.

Отзывы о лагере были сплошь положительные

Первый тревожный звонок раздался в мае, когда вдруг перестали отвечать телефоны, указанные на сайте ранее. А нет, сменились. Мужчина, взявший трубку сказал, что все отлично, но почему-то посоветовал другой лагерь Let's GO Camp. На вопрос, а что там с "Горками", ответил, что все отлично, можете и туда. Ну раз можем, так давайте и поедем туда, раз выбрали уже. Конечно-конечно. Списавшись и созвонившись еще пару раз, обменявшись договорами, в принципе успокоились и начали паковать сыну рюкзак.

За неделю до выезда зашли на сайт случайно еще разок, и тут началось...

На сайте висело объявление:

"Уважаемые родители!

7 июня органы Роспотребнадзора отклонили наш запрос на снятие судебного решения о приостановке работы лагеря на 60 дней. В связи с этими обстоятельствами компания, к сожалению, не сможет выполнить взятые на себя обязательства.

Вы можете направить заявление на возврат уплаченной стоимости путевки на адрес электронной почты: support@profturgaz.ru.

Приносим свои извинения в связи со сложившейся ситуацией".

Объявление на сайте объединения "Профтургаз"

Мы написали заявление, решив узнать, когда все-таки будут возвращены деньги. Оказалось, что примерно никогда. Телефоны лагеря "Горки", лагеря "Соколенок", лагеря "Немо" и лагеря Let's GO Camp молчали. Связаться с организаторами детского отдыха не удалось!

Порывшись в Интернете по следам исчезающих лагерей, стало понятно, что добиться возврата своих денег будет крайне сложно. Например на сайте "Турдом" уже висел материал с красноречивым заголовком "Родители не могут вернуть деньги за отмененные поездки детей в лагерь". Все описанные ситуации - как под копирку с нашей. Значит, уже кто-то пытается оформить возврат, и не первый день, но все тщетно.

Пользователи соцсетей жалуются на подобные ситуации

По самым скромным подсчетам, одна смена в одном лагере принесла "Профтургазу" около 6 миллионов рублей (от 37 000 до 41 000 рублей с ребенка). Учитывая количество неработающих лагерей, количество смен, сумма набегает весьма приличная. И главное, абсолютно непонятно, как эту сумму вернуть обратно. Как гласит бодрый лозунг на одном из сайтов "Будьте осторожны, Let's GO Camp вызывает привыкание!" В действительности же, получается, что мамам и папам надо было быть осторожными с объединением "Профтургаз".

Пока же родители пишут жалобы в высшие инстанции, предлагают объединиться и ожидают ответа от Роспотрбнадзора.

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