2019-06-16T16:16:23+03:00
Общество

Митинг в поддержку Голунова собрал 1600 человек

Акция под лозунгом «Закон и справедливость для всех» прошла в столице
Иван ГРАЧЕВ
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В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку журналиста Ивана Галунова.В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку журналиста Ивана Галунова.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку журналиста Ивана Галунова. Акция была согласована городскими властями и проходила под лозунгом "Закон и справедливость для всех". По данным столичной полиции, на митинг пришли около 1,6 тысячи человек.

На митинге выступили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

По данным столичной полиции, на митинг пришли около 1,6 тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным столичной полиции, на митинг пришли около 1,6 тысячи человек.Фото: Иван МАКЕЕВ

Изначально митинг планировался, что бы привлечь внимание к делу задержанного по подозрению в распространении наркотиков журналиста Голунова. Но после того, как все обвинения с него были сняты, а репортер отпущен на свободу, акция приобрела более общий характер — за права журналистов.

- Ситуация с Голуновым – это общая победа журналистского сообщества, – сказал со сцены Павел Гусев.

Он рассказал, что в этом году в Москве на Арбате установят памятник погибшим журналистам. С 1991 года в России погибли более 300 журналистов.

Изначально митинг планировался, что бы привлечь внимание к делу задержанного по подозрению в распространении наркотиков журналиста Голунова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изначально митинг планировался, что бы привлечь внимание к делу задержанного по подозрению в распространении наркотиков журналиста Голунова.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы считаем, что сегодня журналистика в реальной опасности, - заявил Гусев. - По отношению к нам определенные представители власти и силовых структур не соблюдают закон о СМИ ... Мы говорим, что закон один для всех.

- Это очень важно, что мы здесь собрались. Мы теперь живем в другой стране, потому что наше общество смогло отстоять Ивана Голунова, я надеюсь, что так будет и впредь, - сказал в свою очередь Владимир Соловьев. - Нужно изменить законодательство, сейчас очень легко сломать человеку судьбу.

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И вот теперь, когда на дело Ивана Голунова можно уже обернуться и выдохнуть, пора сделать первые выводы. Нерв всего произошедшего за последние 5 дней был таким запредельным, что обнажил многое и многих. Кто и как повел себя в истории с задержанием оппозиционного журналиста с дозами наркотиков в его рюкзаке и дома? Давайте разбираться. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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