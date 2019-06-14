Самая высокая обсерватория Москвы все лето будет работать в Останкинской телебашне

В пятницу, 14 июня, на открытой смотровой площадке Останкинской телебашни начала работу выездная обсерватория. Это новый совместный проект организованный при поддержке Московского планетария. Обсерватория, которую смело можно назвать самый высокой в столице, будет работать все лето. Правда только в ясную погоду.

- Телексоп установлен на высоте в 340 метров. Астрономы расскажут всем желающим о небесных телах и явлениях, покажут Луну как на ладони и другие космические объекты, - рассказали "КП" в пресс-службе Останкинской телебашни.

Приятным бонусом станет отсутствие дополнительной платы. Попасть в обсерваторию можно по обычному билету на посещение смотровой площадки. Для этого нужно зайти в экскурсионное бюро и получить бесплатный флаер. График работы обсерватории пока не утвержден. Скорее всего, наблюдать за звездами можно будет в пятницу и выходные дни. Ближайшие сеансы пройдут 15 и 16 июня в 21.00 и 22.00.

Купить билет на открытую смотровую площадку можно на официальном сайте Останкинской телебашни. Взрослым придется выложить 1100 рублей. Детям, студентам и пенсионерам билет обойдется в 600 рублей. При себе нужно иметь паспорт, водительское удостоверение или социальную карту. Без этих документов внутрь не впускают. Работа площадки зависит от погодных условий. Дождь и просто сильный ветер могут внести свои коррективы. Поэтому прежде чем отправиться на экскурсию нужно позвонить по телефону 8 (495) 926 6111 и уточнить график работы.