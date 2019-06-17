Наркомания «молодеет», а дурь становится все доступней

Немного статистики. По оценкам Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в стране сейчас наркотики употребляют 2,2 млн. человек. Правда, это лишь число тех, кто состоит на официальном учете в наркодиспансерах - то есть, попадался с «дурью» полиции. Однако большая часть реальных наркоманов до поры до времени в поле зрения правоохранителей и наркологов не попадают. Эксперты называют цифры совсем другого порядка - 8-9 млн. наркозависимых по всей стране.

200 ТЫСЯЧ ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПОД КАЙФОМ»

- Каждое десятое преступление, совершаемое в России, связано с незаконным оборотом наркотиков, - заявляет глава ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД Виталий Хмельницкий.

Речь идет прежде всего о преступлениях, которые совершают люди «под кайфом».

- Ежегодно в стране регистрируется порядка 200 тысяч наркопреступлений, 70 процентов из них - тяжкие и особо тяжкие, - дополняет Хмельницкий.

При этом распутывать сети поставок и продаж наркотиков в последние годы стало гораздо сложнее, потому что практически все процессы перетекли в интернет.

- Основной площадкой для продаж крупных партий наркотиков и сырья давно стал так называемый «Даркнет», - анонимно объясняет сотрудник наркополиции. - Там осуществляется множество сделок, участников которых очень сложно отследить.

Даркнет, он же «темный интернет», он же TOR, - часть Сети, все участники которой скрыты зашифрованными программами. На этих площадках процветает торговля запрещенными веществами. Никто уже не передает друг другу чемоданы, полные денег, как в кино. Миллионы долларов перекачиваются через криптовалюты, держатели которых, как известно, тоже полностью анонимны.

Дилеры на улицах тоже уже почти не стоят. Наркоманы продают «дурь» через закладки.

- Пакетики с дозами раскладываются в укромных местах, - продолжает наркополицейский. - Человек, желающий приобрести, переводит деньги на известный ему номер, взамен получая SMS с инструкциями, где находится «закладка».

Причем, все чаще в качестве курьеров, которые производят закладки, цинично привлекают подростков-старшеклассников. Те клюют на обещание хороших заработков. Детям объясняют, что их не посадят, даже если поймают.

- Хотя это не так. Уголовная ответственность в России наступает уже в 14 лет! - говорит мой собеседник.

11-ЛЕТНИЙ ПАЦИЕНТ

В конце 2018 года в столичном регионе накрыли группировку с крупнейшей за последние годы партией синтетических наркотиков (их изготавливают химическим путем, синтезируют, - Авт.). Изъяли почти 1 тонну готовой продукции - миллионы-миллионы доз! Все это производилось в лаборатории, оборудованной в неприметном с виду гараже. Здесь же «дурь» фасовали, оотсюда ее рассылали машинами по регионам.

Синтетика… Это в том числе так называемые спайсы, курительные смеси, объявления о продаже которых можно встретить на улицах - на асфальте и заборах кто-то оставляет номера дилеров. Все общение - через сообщения. Дешево и доступно. Эксперты отмечают, что после выхода на рынок этого типа наркотиков, употребляющие наркотики россияне резко «помолодели».

- У меня есть пациент, которому всего 11 лет! - рассказывает директор подросткового центра психологии и реабилитации «Ариадна» Лариса Фишман.

По неутешительной статистике более 50% жителей больших городов в возрасте от 12 до 25 лет хотя бы раз в жизни употребляли наркотики. Каждый десятый делает это регулярно. В некоторых учебных заведениях это распространяется как эпидемия. Как вирус.

Малолетние «синтетические» наркоманы как будто «заражают» друг друга, новичкам рассказывают байки, что «это не наркотик», что «привыкания не вызывает», что «тесты на наркотики (которые сегодня часто проводят в школах, - Авт.) эти вещества не определяют». На самом деле, это полный бред. Цель - чтобы человек хотя бы один раз попробовал. Чтобы возвращаться за «дурью» вновь и вновь.

- Существует миф, что наркотики употребляют только подростки из неблагополучных или неполных семей. Но это не так, - продолжает Лариса Фишман. - На самом деле, среди наркоманом предостаточно детей из приличных семей, семей крупных бизнесменов и людей с серьезными постами. От этой беды никто не застрахован.

По словам специалиста, число наркоманов среди подростков так стремительно увеличивается, что впору открывать новые центры реабилитации - в России сегодня сотни таких заведений для взрослых, и меньше десятка «детских». Хотя проблема только усугубляется.