2019-06-14T19:02:34+03:00
Общество

Сергей Собянин наградил доктора Рошаля премией «Легенда века»

Мэр столицы вручил денежные награды за достижения в области медицины
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Накануне Дня медицинского работника Сергей Собянин вручил столичным врачам премии Москвы и Благодарственные письма. Так, легендарный детский врач Леонид Рошаль удостоился премии Москвы «Легенда века».

«За выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность», - говорится в сообщении, посвященном награждению Леонида Рошаля.

Но это лишь вершина айсберга. Премия городского правительства в области медицины Премии присуждаются ежегодно за наиболее эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью и надежностью работы врачей, ученых-медиков и управленцев, которые способствуют здравоохранению и медицинской науке в Москве. Размер выплата составляет 1 млн. рублей на каждый коллектив. Сумма распределяется между авторами коллектива в равных частях.

В 2019 году на соискание премии поступило 67 научных работ по детской и взрослой хирургии, кардиологии, урологии, гинекологии, морфологии, лучевой диагностике, телемедицине, первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и организации работы Симуляционного центра. Лауреатами премии Москвы в области медицины за 2019 год стали представители 10 медицинских организаций – 6 городских и 4 федеральных.

Дипломы лауреатов и Благодарственные письма Мэра Москвы получили в общей сложности 44 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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