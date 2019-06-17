В Москве 15 июля откроют "Парк Света" с качелями и зонами для собак

Возле Храма Собора Московских святых, построенного в 2016 году, создают "Парк Света". Он находится между улицами Костромская и Пришвина недалеко от станции метро "Бибирево". Как проводятся работы вместе с местными жителями 17 июня проверил мэр города Сергей Собянин.

- Мы должны создать концепцию развития района. Он же неоднородный: где-то лучше, где-то хуже. Нужно делать, чтобы весь район был хорошим, чтобы были детские сады, школы, центральные улицы, качественные пешеходные дорожки, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Нужно, чтобы дизайнеры предложили свое видение, но и посоветоваться с местными жителями, что нужно создать. Так, чтобы Бибирево был красивым районом. Нужно также посмотреть буферную зону Лианозовского питомника, в каком она состоянии.

Возле Храма Собора Московских святых, построенного в 2016 году, создают "Парк Света"Фото: Алиса ТИТКО

Одну идею местных жителей уже почти реализовали - готовится к открытию "Парк Света". Его создают на месте сквера (вдоль Костромской улицы). Это место в последние годы было не совсем приятным для отдыха всей семьей. Местные жители попросили благоустроить, добавить лавочки, модернизировать детскую площадку, отремонтировать дорожки.

Необычное освещение станет главной "фишкой" нового места отдыха

В рамках проекта появится площадка для выгула собак, зона тихого отдыха в лесу, световые качели. Здесь высадят 37 деревьев, будет обновлена плитка. А также создадут необычное освещение, благодаря которому парк и получит свое название "Парк Света". Имя будет соответствовать и по другой причине - близкое расположение храма ("свет души") и роддома ("свет будущего").

Необычное освещение станет главной "фишкой" нового места отдыха. Здесь установят 170 новых фонарей, качели для детей и взрослых со светодиодной подсветкой. В парке создадут собственный "волшебный лес" – площадка тихого отдыха со стоящими между деревьев светодиодными фигурами, на которые можно будет присесть.

В парке будет три площадки для воркаута с современным спортивным оборудованием. Ограждение будет светодиодное, благодаря ему заниматься спортом можно даже, когда стемнеет.

Светиться в парке будут даже скамейки. Всего планируется установить более 90 скамеек.

Интересно будет здесь и детям - в парке появятся две современные игровые площадки. Будет обустроена современная велодорожка.

В Москве 15 июля откроют "Парк Света" с качелями и зонами для собак

В парке создадут легальную площадку для выгула собак. Там же животных можно будет дрессировать. Главным украшением парка станет арт-объект "Семейство бобров", являющихся символом района Бибирево.

Открыть "Парк света" планируют 15 июля. На Костромской улице в районе Бибирево в 2019 году также планируется благоустроить "Парк скульптур" на улице Коненкова и территории у четырех образовательных учреждений.

Конкретно

В рамках озеленения "Парка Света" запланированы:

- высадка 37 деревьев;

- высадка 3 160 кустарников;

- устройство 1400 кв.м цветников,

- восстановление 44 100 кв.м газонов.

Кстати

По программе "Мой район" в 2019 году благоустроят 162 парка, сквера, бульвара и другие популярные среди местных жителей территории в жилых районах Москвы. В их числе 16 городских парков – пойма реки Яуза, парк "Дубки", парк "Дружба", Детский Черкизовский парк, набережная Шитова, парк вдоль набережной Москвы-реки в Капотне, усадьба "Люблино" и другие. А также 54 парков по месту жительства, 71 "знакового" объекта (бульвары, скверы, озелененные площади, пользующиеся популярностью у местных жителей), 12 озелененных территорий, 9 городских водоемов.