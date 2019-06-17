2019-06-17T19:22:58+03:00
Общество

В Москве 15 июля откроют "Парк Света" с качелями и зонами для собак

Он расположен недалеко от станции метро "Бибирево"
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Как проводятся работы вместе с местными жителями 17 июня проверил мэр города Сергей СобянинКак проводятся работы вместе с местными жителями 17 июня проверил мэр города Сергей СобянинФото: Алиса ТИТКО
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Возле Храма Собора Московских святых, построенного в 2016 году, создают "Парк Света". Он находится между улицами Костромская и Пришвина недалеко от станции метро "Бибирево". Как проводятся работы вместе с местными жителями 17 июня проверил мэр города Сергей Собянин.

- Мы должны создать концепцию развития района. Он же неоднородный: где-то лучше, где-то хуже. Нужно делать, чтобы весь район был хорошим, чтобы были детские сады, школы, центральные улицы, качественные пешеходные дорожки, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Нужно, чтобы дизайнеры предложили свое видение, но и посоветоваться с местными жителями, что нужно создать. Так, чтобы Бибирево был красивым районом. Нужно также посмотреть буферную зону Лианозовского питомника, в каком она состоянии.

Возле Храма Собора Московских святых, построенного в 2016 году, создают "Парк Света" Фото: Алиса ТИТКО

Возле Храма Собора Московских святых, построенного в 2016 году, создают "Парк Света"Фото: Алиса ТИТКО

Одну идею местных жителей уже почти реализовали - готовится к открытию "Парк Света". Его создают на месте сквера (вдоль Костромской улицы). Это место в последние годы было не совсем приятным для отдыха всей семьей. Местные жители попросили благоустроить, добавить лавочки, модернизировать детскую площадку, отремонтировать дорожки.

Необычное освещение станет главной "фишкой" нового места отдыха

Необычное освещение станет главной "фишкой" нового места отдыха

В рамках проекта появится площадка для выгула собак, зона тихого отдыха в лесу, световые качели. Здесь высадят 37 деревьев, будет обновлена плитка. А также создадут необычное освещение, благодаря которому парк и получит свое название "Парк Света". Имя будет соответствовать и по другой причине - близкое расположение храма ("свет души") и роддома ("свет будущего").

Необычное освещение станет главной "фишкой" нового места отдыха. Здесь установят 170 новых фонарей, качели для детей и взрослых со светодиодной подсветкой. В парке создадут собственный "волшебный лес" – площадка тихого отдыха со стоящими между деревьев светодиодными фигурами, на которые можно будет присесть.

В парке будет три площадки для воркаута с современным спортивным оборудованием. Ограждение будет светодиодное, благодаря ему заниматься спортом можно даже, когда стемнеет.

Светиться в парке будут даже скамейки. Всего планируется установить более 90 скамеек.

Интересно будет здесь и детям - в парке появятся две современные игровые площадки. Будет обустроена современная велодорожка.

В Москве 15 июля откроют "Парк Света" с качелями и зонами для собак

В Москве 15 июля откроют "Парк Света" с качелями и зонами для собак

В парке создадут легальную площадку для выгула собак. Там же животных можно будет дрессировать. Главным украшением парка станет арт-объект "Семейство бобров", являющихся символом района Бибирево.

Открыть "Парк света" планируют 15 июля. На Костромской улице в районе Бибирево в 2019 году также планируется благоустроить "Парк скульптур" на улице Коненкова и территории у четырех образовательных учреждений.

Конкретно

В рамках озеленения "Парка Света" запланированы:

- высадка 37 деревьев;

- высадка 3 160 кустарников;

- устройство 1400 кв.м цветников,

- восстановление 44 100 кв.м газонов.

Кстати

По программе "Мой район" в 2019 году благоустроят 162 парка, сквера, бульвара и другие популярные среди местных жителей территории в жилых районах Москвы. В их числе 16 городских парков – пойма реки Яуза, парк "Дубки", парк "Дружба", Детский Черкизовский парк, набережная Шитова, парк вдоль набережной Москвы-реки в Капотне, усадьба "Люблино" и другие. А также 54 парков по месту жительства, 71 "знакового" объекта (бульвары, скверы, озелененные площади, пользующиеся популярностью у местных жителей), 12 озелененных территорий, 9 городских водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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