С начала года из жилых домов в Москве украли 811 велосипедов

Сезон велокраж в самом разгаре. В полиции Москвы бьют тревогу и призывают горожан внимательнее следить за своим двухколесным транспортом.

- За истекший период 2019 года совершено 1146 преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража», по которым предметом посягательства является велотранспорт, - рассказал "КП" Юрий Титов, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве.

Парадокс, но чаще всего велосипеды воруют вовсе не в парках и скверах, а в подъездах жилых домов. С начала года из тамбуров московских многоэтажек умыкнули 811 велосипедов. Причем воров не останавливает даже наличие камер видеонаблюдения.

В прошлом году преступники украли 3870 велосипедов. Увы, найти удалось далеко не все.

БДИ!

Чтобы защитить свой велосипед от воров в полиции советуют следовать этим простым правилам.

Всегда храните велосипед в доме или квартире. Подвалы, тамбуры и подъезды - основные цели большинства воров.

Не оставляйте велосипед без присмотра в общественных местах.

Используйте одновременно два разнотипных велосипедных замка. На их вскрытие уйдет больше времени.

Оставляя велосипед на парковке, снимайте с него велокомпьютер, и фонарики. Они могут стать легкой добычей для преступников. Запишите серийный номер велосипеда и оформите велостраховку. Можно воспользоваться нестандартным способом защиты велосипеда. Например, перекрасьте его в необычный цвет. Такой велосипед будет сложно продать.