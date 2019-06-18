2019-06-18T22:04:14+03:00
Общество

Москва досрочно переходит на раздельный сбор мусора

До конца года специальные контейнеры поставят во всех дворах жилых домов
Светлана ВОЛКОВА
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В принятом сегодня документе прописано, что с 1 января 2020 года в Москве начнётся первый этап перехода к раздельному сбору мусораВ принятом сегодня документе прописано, что с 1 января 2020 года в Москве начнётся первый этап перехода к раздельному сбору мусораФото: Иван ВИСЛОВ
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Сегодня, 18 июня, на президиуме правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил постановление о раздельном сборе мусора в столице. До 31 декабря этого года во дворах жилых домов планируют поставить специальные контейнеры. Как отмечают в мэрии, "в городе должны быть созданы условия для раздельного сбора отходов". Поэтому на дворовых контейнерных площадках появятся отдельные ёмкости для вторичного сырья - пластика, стекла, бумаги, картона, металла, к примеру, алюминиевых банок ("сухие" отходы). А остальной хлам вроде пищевых остатков, тряпья и всякой ненужной мелочи ("мокрые" отходы) жильцы по-прежнему будут выбрасывать в обычные уличные контейнеры и в мусоропровод в подъезде. При этом горожанам в своих квартирах предстоит сначала отсортировать эти две кучки - полезное вторсырье и прочий мусор. А уже потом раскидывать все по разным контейнерам.

В принятом сегодня документе прописано, что с 1 января 2020 года в Москве начнётся первый этап перехода к раздельному сбору мусора. То есть раньше озвученного прежде городскими властями срока.

- К 2022 году столица перейдет на раздельный сбор мусора, - сообщил ранее заместитель мэра Москвы, глава Комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. - Мы выберем нового оператора по сбору и утилизации отходов. В районах поставим новые контейнерные площадки. В синие контейнеры будем собирать влажный мусор, а в желтые контейнеры - сухой. Такой же окраски будут и мусоровозы.

Кроме жилых домов, по новым правилам отходы будут собирать и социальные учреждения, например, детсады, школы, больницы. Сейчас власти прорабатывают также вопрос о раздельном сборе мусора магазинов и, возможно, кафе, ресторанов, рынков.

Теперь Департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы должен не только подписать дополнительные соглашения к госконтрактам на вывоз отходов по новой системе, но и объяснить обычным москвичам, руководителям предприятий и коммерсантам, как правильно мусорить.

"Предполагается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Причем уже действующие в некоторых районах города эксперименты с раздельным сбором отходов отменять не станут. Это, к примеру, Юго-Восточный и Восточный округа, Зеленоград. Наоборот, их наработки используют для перехода ко второму этапу программы по "умному" сбору мусора. Но пока дату очередного этапа в мэрии не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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