Битва при парке «Зарядье»: Рынок речных прогулок делят компании-зазывалы

В последний день мая в «Зарядье» случилась первая в истории парка массовая драка. Стенка на стенку сошлись сотрудники двух фирм, которые катают туристов на теплоходиках.

Полицейские задержали более двадцати человек. Побеседовали, откатали пальчики и отпустили по домам. Точнее, по причалам.

За что дрались?

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ

В Москве сейчас действует несколько причалов, откуда можно отправиться на прогулочном теплоходе. Парк Горького. Воробьевы горы. Киевский вокзал. Большой Устьинский мост. «Москва-Сити». И еще несколько точек. С прошлого года парк «Зарядье» тоже обзавелся собственными причалами.

Чтобы найти первого зазывалу, мне пришлось бродить по «Зарядью» минут десять. А раньше они здесь подскакивали на каждом углу.

Наконец у парящего моста подходит долговязый парень-киргиз:

- Не хотите покататься по реке на теплоходе?

Начинаю расспрашивать про цену. Тот подходит ближе и, оглядываясь, негромко объясняет, расправляя буклеты с фотками теплоходов: прогулка занимает час с небольшим, билет стоит 600 рублей.

- А у вас все официально? Почему ты все время оглядываешься?

- Нас гоняют. После драки полицейские сказали, чтобы мы к людям в парке не приставали, не портили имидж. Но мы, конечно, ходим. Работать-то надо...

Под мостом промоутеров гораздо больше. Подлетает бойкая девушка лет двадцати и пытается продать поездку уже от другой фирмы.

- Сколько билет стоит?

- Тысячу!

- Как тысячу? Мне только что другой парень за шестьсот предлагал...

Девица скидывает цену до восьмисот. А потом и до шестисот.

- Ты что, можешь мне билет за любую сумму продать? Ты только что скидку почти вполовину сделала!

- Нет, но я могу попросить, чтобы вам студенческий билет продали. Я просто с утра тут, но до сих пор не привела ни одного клиента.

Жалуется, что день сегодня дурацкий, туристов всех разбирают другие промоутеры. «Оклада» у зазывал нет, только 10 - 15% от каждого приведенного клиента. После всех скидок девушка заработала бы за меня рублей девяносто.

В паре метров стоит промоутерша из конкурирующей фирмы. Поглядывает, куплю ли я в итоге билет. Если нет, она меня потом сама догонит и тоже предложит речную прогулку.

На причалах летом полно желающих прокатиться по Москве-реке.Фото: Александр РОГОЗА

С ТРАВМАТАМИ НАПЕРЕВЕС

У «Зарядья» два причала. Один сразу через дорогу от парка, другой - чуть поодаль. Место козырное, проходимость огромная. Каждые 15 - 20 минут причаливают теплоходы, большие катамараны и новенькие «кабриолеты» с прозрачными кабинами.

Пока идешь по набережной, зазывалы атакуют тебя через каждые двадцать - тридцать метров. О той самой драке обитатели набережной говорят уклончиво. Но становится ясно: дрались-то, оказывается, вовсе не фирмы-конкуренты, а именно промоутеры!

- И с той и с другой стороны были люди, вооруженные травматическими пистолетами, - рассказал мне один парень (позже про стволы подтвердят и другие источники). - Повезло еще, что не стрельнули ни в кого. А то были бы и раненые.

И из-за чего тогда весь сыр-бор? Неужели просто клиента не поделили?

«ЦАРЬ ГОРЫ»

О том, что на самом деле произошло в тот вечер в «Зарядье», мне на условиях анонимности рассказывает топ-менеджер одной из судоходных компаний.

- На причалах у «Зарядья» сейчас работают сразу шесть компаний, - говорит источник. - Но никаких проблем между владельцами нет. Компания заключает с «Гормостом» официальный договор на аренду причала. Все по закону. Раньше все было хорошо. Но в том же «Зарядье» работают две промоутерские фирмы, которые продают свои услуги - они приводят к кассам людей и получают свой процент от стоимости билета. Но одна из фирм ни с того ни с сего вдруг начала диктовать свои условия. Они начали блокировать причал, мешать погрузке пассажиров, тянуть клиентов за руки на другие судна. Ведут себя как настоящий рэкет, требуют себе не 15 - 20% от стоимости билетов, как раньше, а 50%! Тем, кто не идет на такие условия, просто отравляют бизнес. Тем, кто согласился, обеспечивают загрузку пассажирами.

50 процентов... Я прикидываю в уме. Это же десятки миллионов рублей в месяц, которые пытается как с куста получать кто-то шибко умный. Если за год по Москве-реке катают почти полтора миллиона туристов (см. «Только цифры»), можете представить, какие суммы здесь крутятся. Правда, если судовладельцы тратят большие деньги на аренду причалов и содержание судов, то промоутеры просто отщипывают своим рядовым бегункам-зазывалам часть своей чистой прибыли. Неплохо!

По словам моего собеседника, массовая драка произошла не между двумя компаниями, а между группами промоутеров, которые в данном случае не могут договориться, кто из них «царь горы».

- Но разве они арендуют причал? Как промоутеры могут блокировать работу судов?

- Ничего они не арендуют. Просто мешают неугодным фирмам работать. Вот и все. Мы и полицию несколько раз вызывали. Приедут, посмотрят, нарушения порядка не находят.

Комментарий судовладельца

«Городу надо обратить внимание на эту проблему»

- Действительно, такая проблема есть, - подтверждает президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов. - С какой стати, извините, какие-то непонятные люди на пустом месте могут диктовать предпринимателям свои условия? Были истории, когда пассажиры покупали электронные билеты на определенный теплоход, а промоутеры их просто не пускали на борт «чужого» судна. На мой взгляд, городу нужно обратить внимание на эту проблему. В данном случае все это происходит на причалах парка «Зарядье», потому что это сейчас самый загруженный причал Москвы. Знаю, что те же люди «работают» и в парке Горького, который тоже традиционно пользуется большим спросом у желающих покататься по реке. То, что происходит, - абсурд. Ну победила же в итоге Москва незаконные пассажирские перевозки на автобусах, избавилась от нелегальных автовокзалов. Почему нельзя избавиться от непонятных людей на столичных причалах?