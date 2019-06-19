Сергей Собянин: Главное в инновациях - фокус на человека, разворот всей системы ради оказания качественных услуг

На ВДНХ 19 июня стартовал III Форум социальных инноваций регионов. В павильоне №75 представлены стенды "Мое здоровье", "Парк долголетия", "Город образования" и другие. Темой пленарного заседания стала "Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов". Обсуждался успешный опыт реализации проектов в больших городах. На форуме выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Ежегодно Россия тратит более 10 триллионов рублей для социальных инноваций. Повышение эффективности работы социальной сферы хотя бы на 10% равнозначна дополнительным ежегодным вливанием 1 триллиона рублей - такова цена вопроса инноваций. Любые изменения в социальной сфере требуют смелости и политической ответственности. Даже позитивные предложения вызывают вопросы. Остановиться в развитии - меньше рисков и критики, но это приведет к застою, потом потребуются радикальные меры - реформы, которые воспримутся более болезненно, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На ВДНХ 19 июня стартовал III Форум социальных инноваций регионов.Фото: Алиса ТИТКО

Мэр столицы рассказал о конкретных результатах в Москве. О том, какие изменения произошли в медицинской и образовательной сферах. Как проходили дискуссии, внедрения.

Например, советская система медицинской помощи уже была неактуальна, но с 2010 года большая часть больниц и поликлиник начали работать в системе медицинского страхования. Прошли укрупнения больниц, обновления материальной базы. Сейчас в Москве пациенты могут получить комплексную помощь в больницах.

Еще одна инновация - искусственный интеллект, который позволяет работать с большими данными, вести видеонаблюдение в городе. Главное - вся система поворачивается к людям. Информация не ради новаций, а для эффективности оказания услуг населению. Образовательные проекты в Москве были направлены на улучшение качества получаемой информации, на мотивацию педагогов. И теперь образовательная система Москвы входит в пятерку лучших в мире. Крупные образовательные центры позволили создавать профильное образование - медицинские, инженерные классы.

- В этом году в школах создаются IT-классы, сопрягаются с десятками лучших предприятий и вузов города. Город становится частью образовательного процесса. Это важная инновация. Образование - это наше будущее. Начиная от электронных очередей в детские сады, которые показали свою эффективность, до электронных школ, на платформах которых работают не только московские педагоги, но и имеют доступ педагоги всей страны. Дальнейшие шаги - персонифицированное образование, внедрения по распознаванию речи, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По мнению мэра Москвы, главное в инновациях - развернуть фокус на человека, разворот всей системы ради оказания качественных услуг. Это и есть уважение к населению, их безопасность. Останавливаться здесь нельзя.