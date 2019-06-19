2019-06-19T13:25:54+03:00
Общество

По ВДНХ будут курсировать такси

Машины смогут высаживать пассажиров возле различных павильонов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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У фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ.У фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Огромная территория ВДНХ давно требовала какой-то вид транспорта для перемещения от одного павильона к другому. В 1955 году была внутренняя троллейбусная линия, в 1960 году были популярны мототакси. До масштабной реставрации ВДНХ курсировали маршрутки, но их было так мало, что проще было идти пешком. А с 24 июня можно будет вызвать такси через приложение "Яндекс.Такси". Для удобства гостей появятся зоны посадки и высадки, а также стойки для заказа такси.

- Гости ВДНХ смогут заказать такси прямо на территорию выставки. Машины будут высаживать пассажиров в различных точках. Посетителям больше не нужно будет покидать машину за пределами Выставки и дальше двигаться пешком в поисках павильона, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В ближайшее время удобные точки посадки появятся в приложении "Яндекс.Такси". Чтобы заказать машину, нужно будет переместить пин к ближайшей точке — именно сюда и приедет водитель. Стойки заказа такси расположены в информационном центре в строении №230 и в павильоне №75.

Конкретно

Зоны посадки и высадки пассажиров на ВДНХ:

- ежедневно будут функционировать площадки возле КПП "Север-3", КПП "Хованский" и КПП "Лихоборский-1";

- в будние дни - за павильоном №57, на Октябрьской площади и за центром океанографии "Москвариум".

ИСТОЧНИК KP.RU

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