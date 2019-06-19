Театр спустился в метро: чеховские три сестры и Отелло с Дездемоной

Оперную диву, оркестр привидений, Отелло с Дездемоной, чеховских трех сестер, ищущих дорогу в Москву и даже Фантомаса встретили 19 июня пассажиры метро. Оказалось, что на два часа 25 станций превратились в театральные сцены в рамках проекта "Привет, Москва!".

Станции на два часа стали театральными подмосткамиФото: Михаил ФРОЛОВ

Актеры и танцоры появлялись довольно неожиданно. Пассажиры станции метро "Охотный ряд" замерли в полдень 19 июня, когда по эскалаторам вниз спустились балерины на пуантах. Девушки грациозно "плыли" по платформе между пассажирами, а позже и вовсе стали растягиваться, танцевать. Можно было подумать, что балерины вышли в тренировочной одежде из Большого театра, но нет. Перфоманс был запланированный.

У театра всегда было стремление выходить за пределы собственного жанра, за пределы собственных стенФото: Михаил ФРОЛОВ

- Все показанные постановки будут продемонстрированы в видеоматериалах форума "Мой район" в Гостином дворе 4-6 июля на стенде Департамента транспорта, - рассказали организаторы.

Пассажиры метро уже знакомы с проектом "Привет, Москва!", они помнят плакаты с фактами о городе. Новый тематический блок "Литература и театр" должен быть не менее интересным, организаторы подготовили серию городских маршрутов, аудио и видео экскурсий, плакатов на станциях и эскалаторных щитов.

Горожане узнают об истории создания легендарных столичных театральных постановокФото: Михаил ФРОЛОВ

- Горожане узнают об истории создания легендарных столичных театральных постановок, про страх сцены Фаины Раневской, любовь к животным Константина Райкина и другие интересные факты из биографии известных театральных деятелей, - рассказывает Анна Кобзева, руководитель пресс-службы проекта "Привет, Москва".

25 станций превратились в театральные сцены в рамках проекта "Привет, Москва!"Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКАЗАНО

Елена Ковальская, арт-директор центра имени В. С. Мейерхольда:

- У театра всегда было стремление выходить за пределы собственного жанра, за пределы собственных стен. И сегодня он ищет нового зрителя и новые альтернативные площадки, чтобы расширить горизонты и пообщаться с широкой аудиторией.