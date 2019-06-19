Новые правила вывоза мусора в Москве в 2020 году: Грозят ли жителям штрафы за отказ от раздельного сбора и куда денутся сортированные отходы

С 1 января 2020 года по всей столице запускают программу по раздельному сбору мусора. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин во вторник, 18 июня, на президиуме правительства Москвы.

До 31 декабря этого года во всех дворах жилых домов планируют поставить специальные контейнеры. Одни, синего цвета, - для вторсырья типа пластика, стекла, бумаги, картона, металла, к примеру, алюминиевых банок («сухие» отходы). Другие, серого цвета, - для остального хлама вроде пищевых остатков, тряпья и всякой ненужной мелочи («мокрые» отходы). При этом жильцы по-прежнему будут выбрасывать «мокрый» мусор и в обычные уличные контейнеры, и в мусоропровод в подъезде. Только сначала в своих квартирах придется отсортировать эти две кучки - полезное вторсырье и прочий мусор.

В постановлении правительства Москвы прописано, что с Нового года в городе запустят первый этап перехода к раздельному сбору мусора. То есть раньше озвученного прежде городскими властями срока - 2022 года. Затем планируют и второй этап этой программы, но пока в мэрии не называют его сроки.

У многих москвичей появились вопросы о том, как будут работать новые правила вывоза мусора в столице. Сегодня, 19 июня, ответы на основные из них дал на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Александр Соловьев.

ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСА О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА

1. А если продолжать сорить по старинке? Будут ли наказывать жильцов за отказ от раздельного сбора?

- У нас не будет никаких штрафов и наказаний для тех, кто откажется разделять мусор в жилых домах. При этом не планируются и поощрения для тех, кто станет выкидывать отходы по новым правилам. Мы будем работать с управами, префектурами, объяснять жителям.

2. Изменится ли для москвичей плата за вывоз мусора?

- В Москве сегодня по сравнению с остальными регионами действует минимальная ставка за вывоз мусора. Из городского бюджета эта плата давно дотируется для горожан. Пока тариф увеличиваться не будет.

3. Куда повезут вторсырье дальше? Не свалят ли «сухие» и «мокрые» баки в итоге на один полигон?

- Работающие с городом компании-операторы по вывозу мусора продолжат работать с учетом новых правил. При этом полезное вторсырье будут собирать во дворах и увозить отдельные мусоровозы. Например, одна из таких крупных компаний «Эколайн» вывозит отходы в Северном и Центральном округах столицы на свой комплекс по переработке. Вторсырье у «Эколайна» покупают и сами доставляют на свои производственные площадки многие компании, к примеру, в Калужской области. Спрос на вторсырье растет. Мы ожидаем, что в столичном регионе появятся новые компании по переработке мусора, индустрия будет развиваться.