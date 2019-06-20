В Подмосковье подросток-наркоман ранил ножом опера УГРО

За жизнь опера уголовного розыска Анатолия Кривошеева сейчас борются медики. Ножевое ранение в живот полицейскому нанес 17-летний подросток, причем произошло все средь бела дня.

Двух подозрительных парней в среду, 19 июня, полицейский заметил во дворе многоквартирного дома в городе Фрязино Московской области. Ребята были похожи на парней из свежей ориентировки по делу о закладке наркотиков. Не успел полицейский попросить их предъявить документы, как один из них достал из кармана складной нож. Задержать обоих удалось спустя несколько часов. Причем в этот момент парни 16 и 17 лет были в состоянии наркотического опьянения. Старший из них арестован.

- На причастность к совершенному преступлению проверялись оба подростка, однако по результатам проведения следственных действий установлено, что только один из них нанес полицейскому травмы и ножевое ранение. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья". Подростку грозит до десяти лет лишения свободы. Пострадавший полицейский находится в больнице. Известно, что серьезно пострадал кишечник. В полицию мужчина пришел работать всего около года назад.