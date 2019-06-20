2019-06-20T16:32:35+03:00
Общество

Столичные 11-классники отпразднуют городской выпускной в Парке Горького

Всего в празднике примет участие больше 27 тысяч выпускников
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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Почти 55 тысяч московских выпускников сегодня получают аттестаты об окончании школы, и почти половина из них, 27 тысяч, будут отмечать этот праздник в парке ГорькогоПочти 55 тысяч московских выпускников сегодня получают аттестаты об окончании школы, и почти половина из них, 27 тысяч, будут отмечать этот праздник в парке ГорькогоФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня вечером все школьники Москвы празднуют выпускной! Специально для них уже в 7 раз проводится общегородской праздник в Парке Горького:

- Почти 55 тысяч московских выпускников сегодня получают аттестаты об окончании школы, и почти половина из них, 27 тысяч, будут отмечать этот праздник в парке Горького, - рассказал руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина. – Кроме того, некоторые выпускники будут праздновать либо в своих собственных школах, либо на площадке университетов.

Попасть на мероприятие можно будет только по индивидуальному браслету с QR-кодом. А чтобы избежать транспортных коллапсов, выпускники будут приезжать на праздник классами, по очереди, в сопровождении классных руководителей и, как минимум, ещё двух сопровождающих из числа родителей. А о безопасности в течение вечера будут заботиться не только полиция, но и нацгвардия, а также собственная охрана парка. Кроме того, будут дежурить медики и МЧС.

- Сегодня это одно и самых безопасных массовых мероприятий города, максимум, кто-то ногу потянул во время танца, - рассказывает руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. – На территории парка будет установлены безалкогольная зона, так что наши сотрудники будут работать с собаками, и даже проверят деревья.

Развлекательная программа тоже обширная – по всему парку установлены арт-объекты, игровые площадки, а также две концертные зоны. Программу городского выпускного школьники составляли сами – голосовали за любимых исполнителей на портале "Активный гражданин". В полночь выпускников поздравят Владимир Путин и Сергей Собянин, и торжественная часть завершится фейерверком. Концерт продлится до 03-30 утра, а сам праздник завершится только в 6 утра.

- Те школы, которые не участвуют в городском празднике, в подавляющем большинстве проводят праздничную часть у себя. Это их решение, мы не вмешиваемся, - уточнил Исаак Калина. - Но город берет на себя содействие обеспечению безопасности. Поэтому все эти школы будут сопровождать МВД, нацгвардия, медики и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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