2019-06-20T18:06:31+03:00
Общество

Три тысячи компаний получили поддержку Московского экспортного центра

В помощь бизнесу запущены еще и программные онлайн-продукты
Антон БАЛУЕВ
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Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев, в 2018 году было поддержано более 3 тысяч компаний.

УСКОРЕНИЕ НА ЭКСПОРТНЫХ МАРШРУТАХ

Сейчас МЭЦ запускает программу ускоренного развития экспортного потенциала малых и средних предприятий. Даже те бизнесмены, у которых нет опыта экспорта своей продукции, с помощью экспортного центра могут повысить свои компетенции в сфере внешней торговли и совершить первую экспортную продажу. А компании, которые изредка продают товар на экспорт, могут поставить эту деятельность на постоянную основу. Даже опытные экспортеры получат возможность расширить рынки сбыта и увеличить объемы экспорта.

По словам Кирилла Ильичева, в 2019 году цель акселерационной программы - ускорение развития экспортного потенциала 100 московских компаний на международном рынке.

Экспортный центр поддерживает предприятия малого и среднего бизнеса, причем, только тех, которые не связаны с экспортом сырья. Кстати, Москва – лидер среди российских регионов по экспорту услуг: на ее долю приходится примерно 60% этого рынка. В числе приоритетных продуктов, ориентированных на экспорт – IT технологии, микроэлектроника, медицинские препараты.

СКЛАДЫВАЕМ, РАССЧИТЫВАЕМ, ПРОГНОЗИРУЕМ

-Эффект от экспортной деятельности весом. Но далеко не очевиден, если учесть сроки и затраты, необходимые для выхода на экспорт. Для этого мы разработали экспортный калькулятор. Он находится на нашем сайте moscow-export.com в бесплатном доступе. Достаточно ввести основные данные о своей компании, интересующем рынке, товаре, который предполагается экспортировать - и получить прогноз результатов, которые можно достигнуть при выходе на экспорт. Прогноз строится на анализе баз данных разных стран и результатах международных исследований, - объяснил Кирилл Ильичев.

В калькуляторе также дается обзор товарного рынка выбранной страны.

По мнению Кирилла Ильичева именно оценка эффекта экспортной деятельности конкретной компании отличает калькулятор от других аналитических онлайн-сервисов.

Е-КОММЕРЦИЯ

Как рассказал Кирилл Ильичев, с прошлого года Московский экспортный центр помогает бизнесменам развивать электронную коммерцию. Он полностью финансирует 100 премиальных аккаунтов на крупнейшем мировом ресурсе Alibaba.com. В этом году центр предоставит еще 50 премиальных аккаунтов на Europages.com, а также организует предоставление 50 бесплатных консультаций экспортёрам по работе с eBay.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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