Что на самом деле произошло с шестимесячной девочкой из Москвы

История шестимесячной Алии из Москвы, которая умерла на руках отца 17 июня, облетела новостные ленты. Родители девочки поспешили обвинить в смерти дочки врачей. Чтобы разобраться в том, что же произошло на самом деле, мы восстановили полуночную хронологию событий и пообщались со всеми врачами, которые оказывали помощь ребенку. Оказалось, что женщина сама письменно отказалась от госпитализации, а умер ребенок от того, что подавился жидкостью, похожей на молоко, и задохнулся.

15 июня 20:34

В это время по вызову мамы приехала первая бригада «Скорой помощи».

- Были жалобы на сыпь и повышенную температуру тела. Мной была диагностирована классическая ветрянка. На момент осмотра ребенок был в состоянии средней тяжести. Температура тела была 37,9. Показаний для госпитализации не было, но учитывая, что в квартире были неблагоприятные условия, я предложил маме продолжить лечение дочки в условиях стационара. На момент визита в одной из комнат находились около восьми мужчин. Я не обнаружил детской кроватки и пеленального стола. Условия показались мне неблагоприятными для ребенка. Но мама не захотела ехать в больницу и оформила письменный отказ, - рассказал Юрий Аксенов, врач «Скорой помощи».

Как того требуют инструкции, медик сразу же передал сообщение о болезни ребенка в поликлинику.

16 июня 10:30

Уже на следующий день по указанному адресу пришла врач-педиатр.

- Ребенок был в удовлетворительном состоянии. Температура тела была около 37. Это обычное легкое течение ветряной оспы. На теле были единичные высыпания, обработанные зеленкой. Девочка была активна, мама кормила ее грудью. После осмотра были даны рекомендации по уходу и лечению. Я сообщила маме, что завтра придет педиатр и в случае ухудшения состояния посоветовала вызвать «Скорую помощь». Показаний для госпитализации не было, - рассказала Наталья Фомичева, педиатр детской поликлиники №129.

17 июня 05:09

Мама девочки позвонила по телефону 103 и сообщила об ухудшении состояния ребенка. По ее словам ребенок «странно дышал».

17 июня 05:18

По вызову прибыла бригада «Скорой помощи».

- В квартире было очень темно. Нас провели в комнату, где на полу спали старшие дети, бабушка и мужчина. Зная о том, что мама жаловалась на затрудненное дыхание, я первым делом провела осмотр. Никаких хрипов не было. Тогда я стала спрашивать маму о состоянии дочки. Мама говорила, что ничего не может объяснить. На момент осмотра температура была 37,9. Девочка была активной. Показаний для госпитализации не было. Сама мама не интересовалась госпитализацией, - рассказала Рианна Мингажева, врач-педиатр детской специализированной бригады «Скорой помощи».

17 июня 05:48

Бригада скорой помощи покинула квартиру семьи.

17 июня 08:18

Мама девочки вызвала Скорую и сообщила о том, что ребенок не дышит. По адресу выехали две бригады «Скорой помощи».

17 июня 08:19

С мамой девочки по телефону связался педиатр, который до приезда бригады «Скорой помощи» консультировал родителей о том как самостоятельно провести реанимационные мероприятия.

17 июня 08:28

Спустя 9 минут после вызова в квартиру вошла первая бригада «Скорой помощи». Медики сразу же приступили к реанимационным мероприятиям.

- Девочка лежала на кухонном столе, где родственники пытались оказать ей помощь. Мы сразу же начали реанимационные мероприятия. Девочка находилась в состоянии клинической смерти, - рассказала Галина Алаева, врач «Скорой помощи».

17 июня 08:30

В квартиру вошла вторая бригада «Скорой помощи», в составе которой был профессиональный реаниматолог.

- Мы продолжили реанимационные мероприятия, которые начали коллеги. Было принято решение перевести ребенка на аппарат искусственного дыхания, - рассказала «КП» Наталья Хрипонова врач анестезиолог-реаниматолог «Скорой помощи». - К сожалению, спасти ребенка не удалось.

17 июня 09:00

После 30 минут сердечно-легочной реанимации была зафиксирована смерть ребенка.

- По словам мамы, после отъезда бригады скорой помощи, которая была в квартире рано утром, она легла спать. За дочкой она попросила присмотреть отца девочки. Мужчина рассказал нам, что качал дочку на руках, и в какой-то момент она перестала дышать, - пояснила Наталья Хрипонова врач анестезиолог-реаниматолог.

ОФИЦИАЛЬНО

По предварительным данным причиной смерти девочки стала асфиксия. Проще говоря, малышка задохнулась. Из-за чего это произошло, сейчас разбираются следователи.

- Сразу же после смерти ребенка нами была проведена внутренняя служебная проверка. В действия сотрудников никаких нарушений обнаружено не было. Все они выполняли должностные инструкции. В данной ситуации показаний для госпитализации ребенка не было, - пояснил Николай Плавунов главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, Главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор.

ЗНАЙ

Асфиксия возникает на фоне сдавливания верхних отделов дыхательной системы из вне при травмах шеи. Состояние может возникнуть в результате западения языка у лиц, лежащих на спине. Довольно часто такое нарушение возникает у пациентов в состоянии комы. Вызвать удушье может проникновение в дыхательные пути чужеродных предметов, что может вызывать их полную либо частичную непроходимость. Причиной удушья может стать скопление крови, воздуха и жидкости в полости плевры, разрыв диафрагмы, провоцирующий проникновение органов из брюшной полости в грудную клетку.

Нарушение дыхания может вызвать травма гортани или трахеи, резкое сдавливание живота различными предметами.

К причинам возникновения удушья также относятся острая дисфункция дыхательных мышц, обусловленная травмой верхних участков спинного мозга, полиомиелит, тяжелая форма отравления, судорожное состояния, миастенический криз, возникший на фоне восходящего полирадикулоневрита.