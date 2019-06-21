Наше Подмосковье. Приглашаем в путешествие в лето!

Для большинства россиян летние месяцы - главный период отпусков. Многие стараются вывезти семью к теплому морю. Кто-то совмещает приятное с полезным - знакомится с новыми городами, странами, традициями. Жителям столичного региона и соседних областей в этом плане несказанно повезло. Буквально под боком - удивительная Московская область, в которой столько всего интересного! Исторические усадьбы, великолепные храмы, прекрасные пляжи со всевозможными водными развлечениями, уникальные музеи, невероятно фотогеничные пейзажи с лесами-реками-полями.

Многие уже практикуют такой формат: в субботу утром выезжают в очередной город Подмосковья для изучения здешних достопримечательностей, вечером в воскресенье возвращаются назад. В таком режиме каждый летний уик-энд может стать для вас мини-отпуском, выездом в новое удивительное место.

«ОТКРЫТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НОВЫЕ МЕСТА»

В конце прошлого года Московская область представила туристам проект «Зима в Подмосковье». Это была структурированная программа по усадьбам, музеям, развлекательным и спортивным площадкам. Проект дал хороший результат - плюс 8% туристов по сравнению с прошлым зимним сезоном. Поэтому со стартом сезона отпусков и релакса подготовили программу «Лето в Подмосковье» (см. «Конкретно»). Ее на днях презентовали вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и руководитель Комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина.

Безусловно, сейчас один из самых посещаемых туристами город Московской области - Сергиев Посад. В Троице-Сергиеву лавру ежегодно приезжают сотни тысяч туристов.

- Но при этом оказывается, что, кроме лавры, туристы ничего о Сергиевом Посаде не знают, - говорит Наталья Виртуозова. - А ведь рядом есть еще Черниговский скит, источник Гремячий ключ (это самый большой водопад Подмосковья, который называют одним из чудес Сергия Радонежского. - Авт.), усадьба Абрамцево. Нам бы хотелось, чтобы люди приезжали в город, гуляли, но не уезжали сразу после посещения лавры, а оставались с ночевкой. Задача проекта «Лето в Подмосковье» - рассказать о нашем регионе, открыть для людей новые места.

Московская область - идеальное место для семейного летнего отдыха. Фото: Пресс-служба правительства МО

КОНСТРУКТОР ПУТЕШЕСТВИЙ

Удивительные места, которые обязательно нужно посетить, можно перечислять часами… Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и знаменитый монастырь в Истре, кремли Коломны, Зарайска и Дмитрова, усадьбы Архангельское в Красногорске, Шахматово в Солнечногорске, пушкинские усадьбы в Вяземах и Захарове, Серпухов и его художественный музей с уникальной коллекцией шедевров русских живописцев, Звенигород, дом Чайковского в Клину, «открыточные» храмы в Дубровицах, Быкове и многое другое.

- Подмосковье - огромное. И каждый город сам по себе уникален, - говорит Наталья Галкина. - В этом сезоне мы сделали упор на активности и достопримечательности 8 городов. Это Дмитров, Сергиев Посад, Клин, Серпухов, Коломна, Зарайск, Солнечногорск и Истра.

Впрочем, только лишь этими городами программа «Лета в Подмосковье» не ограничивается. Города лишь точки, которые связывают еще десятки других событий, мест и объектов.

На официальном сайте проекта welcome.mosreg.ru все желающие смогут не только получить исчерпывающую информацию по тем или иным направлениям, но с помощью программы и в несколько кликов разработать собственный маршрут. Все предельно просто: вбиваете направление, куда вы хотите отправиться, и получаете из базы данных много полезной информации - куда можно заехать попутно, что обязательно посмотреть, где разместиться, где поесть.

- Также на сайте есть система обратной связи с пользователями, туристами, - продолжает Галкина. - Для нас это очень важно, чтобы сделать проект «Лето в Подмосковье» еще удобнее и эффективнее.

АЛЬПАКА, ХАСКИ И УЛИТКИ

Помимо традиционно популярных паломнических, литературных и исторических маршрутов, в Подмосковье в последнее время набирает обороты и так называемый агротуризм. Здесь не только выращивают фрукты-овощи, производят молоко и вкуснейшие сыры, но и организовывают экофермы, где можно отведать полезных продуктов, порулить сельхозтехникой и помимимишничать в маленьком контактном зоопарке. Обычно тут разводят коровок, козочек, овечек и кроликов. Но экзотики тоже хватает - на экофермах в Дмитрове и Серпухове можно пофоткаться с перуанскими альпака, в том же Серпухове - познакомиться (только осторожно!) с настоящими страусами, а под Рузой - с чудесными хаски.

Словом, этим летом в Подмосковье будет очень интересно. Дело за малым - выбрать, куда поехать!

КСТАТИ

А еще на welcome.mosreg.ru есть специальный раздел «Активное долголетие», в котором собрана информация о всех возможных льготах и скидках для пенсионеров в подмосковных музеях, отелях, ресторанах.

КОНКРЕТНО

Всю полезную информацию о проекте «Лето в Подмосковье» можно найти на сайте welcome.mosreg.ru. В формате интерактивных карт с подробным описанием. Тематические разделы:

Лучшие пляжи

Спортивные активности на воде

«Подмосковные вечера» (гид по фестивалям)

Лучшие усадьбы

Лучшие экофермы

Лучшие террасы с ресторанами

Лучшие парки

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ (И СЛЫШАТЬ)

Главные фестивали «Лета в Подмосковье»