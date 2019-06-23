2019-06-23T18:18:05+03:00
Общество

Погода в Москве 24 - 30 июня: На смену аномальной жаре идёт ультраполярное вторжение

Во второй половине недели нас ждёт похолодание и дожди. Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 24 - 30 июня
Юлия СМИРНОВА
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Нынешний июнь точно войдет в число самых тёплых за все 140 лет, что ведутся наблюденияНынешний июнь точно войдет в число самых тёплых за все 140 лет, что ведутся наблюденияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Июнь-2019 в Москве аномально жаркий - средняя температура первых трех недель месяца на 4 градуса выше климатической нормы. Нынешний июнь точно войдет в число самых тёплых за все 140 лет, что ведутся наблюдения за погодой в столице.

Вот и в эти выходные, 22 и 23 июня, зной хоть зашкаливал за +30 градусов. В мегаполисе температурные рекорды не побиты, а вот в Подмосковье - да. В Коломне в субботу зафиксированы +33,5 градуса. Прежний максимум, +31,8 градуса, держался с 1981 года.

И своей скупостью на дожди июнь-2019 удивляет - пока выпало лишь 17% месячной нормы.

Впрочем, в ближайшую неделю погода изменится. Москву ждет мощное ультраполярное вторжение холодного воздуха с севера, предупреждают синоптики центра "Фобос" в своём прогнозе погоды на 24 - 30 июня. И если сейчас столица по погоде напоминает пляжный курорт, то через несколько дней мы как будто перенесёмся в осень.

В деталях прогнозы Гидрометцентра России и центра "Фобос" несколько расходятся. Расскажем про обе версии развития событий и вместе с вами посмотрим, кто оказался прав.

По прогнозу "Фобос", в начале недели (с понедельника до четверга) благодаря скандинавскому антициклону погода будет умеренно тёплой, +21…+24 градуса, солнечной и сухой. В пятницу, субботу и воскресенье, 28 - 30 июня, циклон из Северной Атлантики принесёт резкое похолодание до +12…+17 градусов и беспрерывные дожди на три дня кряду. Обычно такая погода бывает в сентябре.

В Гидрометцентре России обещают в понедельник +26 градусов, во вторник +24, солнечно и сухо. Уже в среду, по версии Гидрометцентра, начнутся дожди, температура понизится до +21 градуса. В четверг тоже серо и мокро, но тепло, +25. И в пятницу сыро, днём максимум +22 градуса. В субботу +21, но уже переменная облачность и дожди лишь временами. Ни о каких +12 градусах тут речи нет.

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На следующей неделе в Москву придет "настоящая осень"

В конце следующей недели в Москву придет похолодание, пообещали синоптики. По словам главного специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца, в настоящее время среднемесячная температура в столице выше климатической нормы на четыре градуса, а выпало только 17% месячной нормы осадков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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