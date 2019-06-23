В Коломне - улитки. В Коломне - гориллы. Варан, сурикаты и крокодилы

Кто ж не знает Коломну как родину вкуснейшей пастилы. На этом бренде подмосковный город делает отличную туристическую кассу. Но есть среди коломенских гастрономических изысков и довольно экзотические. И все из-за фермера Сергея Балаева и его «Экодеревушки».

ИСКАЛ ОРИГИНАЛЬНУЮ ИДЕЮ

От Коломны до деревни Парфентьево рукой подать. Минут десять от центра города, 120 рублей на такси. «Экодеревушка» уже несколько лет считается одним из центров агротуризма. Балаев привлекает оригинальностью.

- Страусиные фермы в Подмосковье уже есть, альпака, хаски, северные олени - тоже, - рассказывает фермер. - Примерно полгода я искал хорошую идею. Однажды в интернете наткнулся на пост человека, который написал, что хочет открыть улиточную ферму. В итоге выяснилось, что ее никто так и не открыл. Решил я пробовать.

Корреспондент «КП» побывал на уникальной подмосковной фермеФото: Александр РОГОЗА

Было очевидно, что из-за границы везти улитку смысла нет: другой климат, не выживет. Поэтому своих первых виноградных улиток Балаев привез из Крыма. Рассказывает, что собирал по полям - притащил их под Коломну килограммов сто. Но здесь крымская улитка не прижилась, погибла вся еще летом. Вторая партия была из-под Воронежа. И вот эта уже на ферме Балаева закрепилась.

- Потом я нашел районы, где и наша подмосковная улитка вырастает довольно крупной, - говорит Сергей.

Улиточная ферма - несколько длинных рядов обтянутых мелкой сеткой «вольеров»Фото: Александр РОГОЗА

6 ТОНН ЖИВОГО ВЕСА

Улиточная ферма - несколько длинных рядов обтянутых мелкой сеткой «вольеров». В каждой из таких секций обитают сотни улиток. Через дверцы сверху их кормят (для набора веса - чаще всего мукой) и вытаскивают, если пришла пора отправляться на кухонный стол.

В каждой секции живет до 20 - 30 килограммов улиток - их здесь считают живым весом.

Улитки размножаются раз в год, откладывая от 40 до 80 икринок. Через какое-то время из них появляются крохотные малыши, которые при обильной пище (а кормят у Балаева от души) за полтора-два сезона вырастают до вполне гастрономических размеров.

- К нам ездят закупаться из московских ресторанов, - говорит Балаев. - А в последнее время очень часто приезжают люди, которые покупают живых улиток для собственных ферм. Но основная часть продукции - это то, что съедают в нашем кафе туристы и покупают в виде полуфабрикатов.

По словам Балаева, ежегодно ферма производит до 5 - 6 тонн улитки. Вот и считайте…

В каждой секции живет до 20 - 30 килограммов улиток - их здесь считают живым весомФото: Александр РОГОЗА

РЕСПЕКТ ОТ ФРАНЦУЗОВ И СЕРБОВ

- Сейчас я вам точно могу сказать, что наше эскарго лучше, чем во Франции или Испании, - говорит фермер (эскарго - блюдо из улиток, которое французы употребляют под белое вино). - Благодаря контрастному климату Московской области - у нас ведь то холодно, то жарко - у улитки появляется, как ни странно, самое главное качество - мягкая нога. В прошлом году приезжали сербы (там в национальной кухне блюда из улиток тоже имеются), они все спрашивали, как у нас получается такая чудесная улитка. Заезжали дегустаторы из Франции. Сначала отнеслись к нам скептически. Но когда попробовали, поставили оценку 10 из 10.

Ну что, рискнем? Попробуем эскарго! Чуть ли не перекрестившись, зубочисткой выуживаю из раковины вареную ногу. И в рот ее, родимую, осторожно пережевывая. На вкус похоже на говядину.

Словом, туристы теперь играют в доходах фермы важную роль. В некоторые выходные и по 200 - 250 человек приехать могут.

Чтобы привлекать больше народа, Балаев около года назад открыл первую в Московской области крокодиловую ферму. Сейчас здесь уже больше шестидесяти зубастиков, выкупленных у различных зоопарков. Крокодилам сделали бассейны, обнесенные мощными клетками. Пока все это устроено исключительно для увеселения публики, но в планах фермера и крокодилов поставить на службу гастрономии, если сильно расплодятся, будут предлагать их ресторанам, в меню которых есть экзотические блюда. Сейчас же это часть довольно большого зоопарка. В вольерах по соседству целый экзотариум - вараны, сурикаты, дикобразы, еноты, несколько видов обезьян, черепах и змей. Туристы в восторге.

Чтобы привлекать больше народа, Балаев около года назад открыл первую в Московской области крокодиловую фермуФото: Александр РОГОЗА

- Только крокодилы очень быстро растут, для них сделаем отдельный центр, - Балаев машет рукой на длинное здание старой колхозной фермы. - Две тысячи квадратных метров. Сейчас идет монтаж теплых полов. Там же будет размещаться вся наша экзотика.

Фермер планирует, что большая крокодиловая ферма начнет работу уже этим летом, в конце июля. Тогда же публике представят главного монстра балаевской коллекции рептилий - четырехметрового хищника, которого от посторонних пока скрывают.

Крокодилы очень быстро растутФото: Александр РОГОЗА

РЕЦЕПТ ОТ ФЕРМЕРА БАЛАЕВА

Подмосковное эскарго по-бургундски

1) Бросаем кило улиток в кипящую воду (соль и специи нам на этом этапе не нужны).

2) Варим 15 минут и вынимаем.

3) Нужно немного подождать, чтобы остыл панцирь. Затем с помощью маленького ножа выдергиваем сваренную улитку из раковины.

4) То, что внутри, перепутать сложно - ногу (это и есть мясо!) оставим, кишки выбросим.

5) Саму улитковую ногу (не одну, конечно) затем нужно варить в обычной несоленой воде на медленном огне еще три часа.

6) Параллельно не забываем про опустевший панцирь. Мы его никуда не выбрасываем. Это же наша будущая «тарелка»! Раковину нужно еще поварить пару раз по 15 минут - уже с солью и содой, чтобы окончательно очистить ее от возможных остатков. В таком режиме: поварил - промыл, поварил - промыл.

7) Пока в кастрюле кипят улитковые ноги, делаем соус. Главные ингредиенты - сливочное масло и петрушка. Петрушку нарезаем мелко и смешиваем с маслом. Добавляем по вкусу чеснок, перец и соль.

8) В панцирь укладываем слоями: соус, нога, соус. Расставляем раковины по противню (дыркой кверху, чтобы соус не вытек) - и в духовку.

9) Когда соус закипел, выключаем духовку и ждем 15 минут - соус должен впитаться в ногу.

10) Миниатюрными деревянными шпажками достаем готовую ногу улитки из панциря и, как говорится, наслаждаемся высокой кухней.