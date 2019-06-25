Стройки Москвы: Северо-Западная хорда, школа на ЗИЛе и Коммунарская линия метро

Москва продолжает обновляться. В разных районах открываются новые станции подземки, автомагистрали, поликлиники, школы и детсады. Об итогах Адресной инвестиционной программы (АИП) с начала 2019 года рассказал на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

КАХОВСКУЮ ВЕТКУ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЯТ

Главными строительными проектами в столице стали сегодня метро, дороги и социальные объекты. Как сообщил Андрей Бочкарев, до конца этого года завершат балочный мост через шлюзы канала имени Москвы. Сооружение является финальным участком Северо-Западной хорды. Еще один важный пункт в АИП - обновление МКАД. На трех развязках кольцевой дороги сегодня идет реконструкция.

Планы по строительству метро тоже масштабные. К уже действующим веткам добавляются новые. К примеру, Коммунарская линия от «Улицы Новаторов» и до поселка Коммунарка к 2021 - 2022 году объединит районы исторической части столицы и Новой Москвы.

На Большой кольцевой линии метро строители работают на всех участках. Среди них - Каховская линия. Сейчас на ней проводится демонтаж с заменой верхних строений путей, отделки и инженерных сетей. По словам Андрея Бочкарева, это необходимо сделать, чтобы старый, построенный еще в 80-е годы прошлого века участок не стал слабым звеном создаваемой Большой кольцевой линии (БКЛ).

ВМЕСТО ХОВРИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ - ДОМА ПО РЕНОВАЦИИ

Для новоселов реновации уже возводится более сотни жилых домов. Сейчас жители переселяются из пятиэтажек в большинстве округов города. Дополнительные стартовые площадки постоянно подбирают во всех районах, и этот список будет расширяться. Одной из них стала бывшая Ховринская больница, снесенная в начале года. К 2022 году здесь появится порядка 100 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации. Кроме того, в новом жилом районе возведут офисы, социалку, спортивные сооружения и места отдыха.

Новые социальные учреждения планируют открыть и в других районах столицы. К примеру, в этом году в Коммунарке запустят первую очередь многофункционального медицинского комплекса на 80 тысяч квадратов. А в районе ЗИЛа уже в этом учебном году появится школа на 2,5 тысячи мест.

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАЮТ

До конца этого года в городе:

- построят 51,1 километра дорог, 17 искусственных сооружений, 11 внеуличных пешеходных переходов;

- планируется построить второй отрезок Некрасовской линии метро, а также северо-восточный участок Большой кольцевой линии;

- возведут 12 жилых домов и начнут строительство на 34 площадках по программе реновации, приступят к проектированию еще 32 домов;

- откроют 6 медицинских учреждений, а также 10 детсадов и школ всего на 4575 мест;

- построят 10 спортивных сооружений.