Из-за жары москвичи стали тратить больше воды

Солнце припекает, и москвичи начинают тратить больше воды. В столичной мэрии подсчитали, на сколько подскочило водопотребление в городе из-за жары.

- Жители стали больше использовать воду для питья и хозяйственных нужд, а городские службы - на полив и орошение улиц, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с 4 по 20 июня ежедневно город тратил в среднем 2765,9 тысяч кубических метров воды в сутки. За те же недели в прошлом году - 2615,8 тысяч кубов. То есть сейчас воды уходит больше на 150 тысяч кубометров в сутки (5,7%).

А на полив улиц в этом июне требуется 82,7 тысяч кубов в сутки. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году (48,4 тыс. куб. м в сутки).

Сейчас в столице, как отметил Петр Бирюков, действуют 455 пунктов заправки для поливомоечной техники, из них 165 открылись дополнительно в 2019 году.

Кстати, в подземке пассажирам раздали даже чуть меньше бесплатной воды в бутылках, чем в прошлом году. По данным пресс-службы столичного метро, с начала лета на станциях "ушло" более 7 тысяч бутылок минералки без газа. А в июне 2018 года за эти же недели пассажиры разобрали более 8 тысяч бутылок с водой.

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