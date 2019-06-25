Ренато Усатый намерен довести расследование по криминальным схемам олигарха Плахотнюка до конца

В одном из сюжетов передачи «Человек и закон» на Первом канале российского телевидения вновь всплыла тема так называемой «молдавской схемы» отмывания денег, выведенных из РФ (ее еще называют «российским ландроматом» или «русской прачечной», хотя Россия в этом мошенничестве – явно потерпевшая сторона). Интерес к данному мошенничеству возник явно в связи с тем, что персоны, которые имеют к нему (и не только к нему) непосредственное отношение, до недавних пор являвшиеся недосягаемыми для молдавского правосудия, недавно в спешке покинули страну. И для наказания их в Молдове не только объединились противоборствующие политические силы, но и вернувшиеся политэмигранты. К примеру, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, вынужденный ранее бежать из страны, чтобы не быть арестованным по сфабрикованному обвинению, выдвинутому против него влиятельной преступной группой.

Вкратце напомним суть аферы. Обычно две зарубежные компании-«пустышки» заключали фиктивный договор займа, а поручителями по долгу выступали российская компания и (обязательно) гражданин Молдовы. При этом никто никому денег не переводил. Когда выяснялось, что одна из сторон не может расплатиться по кредиту, то дело передавалось на рассмотрение в молдавский суд (на основании того, что в схеме присутствует гражданин этой республики), а молдавский суд принимал решение о выплате долга российской компанией. Прикормленный молдавский судебный пристав открывал счет в Moldindconbankе, куда и переводились деньги. А уже из него они разбрасывались по счетам банков в офшорных зонах. По сведениям журналистов, занимавшихся расследованием «российского ландромата», мошенников могли «крышевать» подразделения осужденного недавно бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и арестованного руководителя 2-го отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина. А найденные у них соответственно 9 и 12 млрд рублей в таком случае похожи на «благодарность» за «крышу».

Журналисты, которые расследовали эту аферу, выяснили, что за несколько лет преступное сообщество, которое реализовывало схему, вывело на зарубежные счета порядка 22 млрд. долларов, а во главе криминальной группы стояли теперь уже бывший «хозяин» Молдовы и Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк и беглый московский банкир Герман Горбунцов. Но подельники не смогли мирно и бесконфликтно поделить криминальные барыши и Горбунцову предсказуемо пришлось бежать из Кишинева, где Плахотнюк предоставил ему ранее убежище, в Лондон. В самой Молдове в весовой категории «моськи» против «слона» Плахотнюка Горбунцову не светило ничего, что доказывает 7 возбужденных против него молдавскими правоохранителями уголовных дел. Однако, и в Лондоне спокойная жизнь ему не светила. Горбунцов чудом остался жив после того, как посланный по его следу киллер выпустил в него 6 пуль из пистолета с глушителем. Спустя несколько лет киллера, молдаванина Виталия Проку, фактически случайно задержали в Румынии, и он признался, что заказ на устранение Горбунцова и 250 тысяч евро за исполнение получил от людей Плахотнюка.

И тут вдруг несостоявшаяся жертва покушения Герман Горбунцов заявил. Что приказ о его ликвидации отдал вовсе не Плахотнюк, а известный молдавский политик, лидер «нашей партии» Ренато Усатый. Усатый стремительно набирал популярность среди населения и в то время стал основным противником Плахотнюка. По всей видимости, Плахотнюк и Горбунцов пришли к единому соглашению, и обвинения бывшего московского банкира стали его платой за примирение. Чудесным образом все уголовные дела против Горбунцова в Молдове были прекращены в один день. А он сам получил молдавский загранпаспорт, дающий право безвизового перемещения по странам Шенгенского соглашения.

- Горбунцов точно знает, кто его заказчик, можете в этом не сомневаться, просто ему сегодня выгодно, он имеет молдавское гражданство, у него есть крыша молдавских властей, - заявил журналистам программы «Человек и закон» Ренато Усатый, вернувшийся в Молдову после того, как в ходе недавних событий Плахотнюк вместе со своей командой сбежал из Молдовы на частном самолете. И пояснил, что его расследование криминальных схем Плахотнюка и его подельников еще далеко не завершено - Я понял, что речь идёт об очень серьёзном ОПГ, потому что я сейчас дальше там добиваю расследование, связанное с хищениями на сотни миллионов евро.

Тем более, что у Усатого недавно появился очень квалифицированный и много знающий помощник – бывший помощник Горбунцова Тимур Исаев, который признался, что по указанию своего шефа «он руководил проектом захвата бизнеса предпринимателя Александра Минеева», крупного российского бизнесмена, застреленного в 2014 году. И вряд ли Горбунцов атаковал бизнес-империю без ведома все того же Плахотнюка, от которого он, находясь в Молдове, зависел фактически во всем.

- И я, и Тимур (Исаев), мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами России, - подтвердил свои намерения журналистам Ренато Усатый. И это вполне естественно, поскольку это самый простой и эффективный путь отчистить свое имя от того, что налепили на него Плахотнюк с Горбунцовым. Что же касается будущего Усатого в Молдове, то Ренато признался. - Мне не важно, какую, я буду занимать должность в Молдавии, у меня мечта создать молдавский Моссад, для того, чтобы вот этих всяких жуликов-воров (расследовать), чтобы они отвечали по закону.

В таком случае, вполне вероятно, что вскоре мы узнаем еще много нового о криминальной деятельности беглого молдавского олигарха, еще недавно бывшего хозяином власти в республике, да и всей страны в целом.

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