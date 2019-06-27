Новая Москва стала территорией, привлекательной для жизни

Семь лет назад у Москвы появился «галстук», который увеличил ее площадь почти в 2,5 раза. За эти годы присоединенная территория сильно изменилась, а главным принципом развития Новой Москвы стало качество жизни. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин на состоявшейся 26 июня пресс-конференции.

Его слова подтверждает статистика: почти три четверти жителей ТиНАО позитивно оценили изменения и удовлетворены благоустройством. Да и многие москвичи, живущие внутри МКАДа, не исключают возможность переезда сюда из «старой» Москвы - таких больше 34 процентов. Главная причина - экология, а еще - относительно дешевое жилье, транспортная доступность и социальная инфраструктура.

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ И РАБОЧИЕ МЕСТА

С момента присоединения к Москве в новом округе построено около 16 млн. квадратных метров недвижимости. Причем, как отметил Владимир Жидкин, Новую Москву отличает новая архитектура и современный подход к проектированию жилых комплексов. Например, сейчас почти в каждом проекте жилого комплекса предполагается обустройство мини-парка. Одновременно со строительством жилья создаются социальная, инженерная, транспортная инфраструктура и рабочие места.

- Новые дома - это вентилируемые фасады, интересный дизайн как внутри, так и снаружи. Качество проектов будет расти и дальше, учитывая, что в строительной сфере есть конкуренция, а требования градостроительного комплекса Москвы с каждым годом усиливаются, - отметил Владимир Жидкин.

На территории Новой Москвы предусмотрено строительство 20,5 миллионов кв. метров жилья. Из них треть уже находятся в стадии проектирования и строительства». До 2025 года Москва намерена построить около 65 миллионов кв. метров.

Но основной прирост квадратных метров даст коммерческая недвижимость: две трети построенных и строящихся объектов - это коммерческая недвижимость, создающая новые места приложения труда. С 2012 года в ТиНАО создано более 120,7 тысячи новых рабочих мест. По словам Владимир Жидкина, с 2019 по 2023 годы ожидается создание еще 100 тысяч рабочих мест. По данным ВЦИОМ, сегодня 64% работающего населения Новой Москвы работают на территории своего округа.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

За семь лет в Новой Москве построено 180,7 км дорог. В процессе строительства - 127 километров. В ближайшие три года в ТиНАО планируют построить около 300 километров автодорог.

-Автомагистрали и скоростные радиальные шоссе, соединяющие территорию со «старой» Москвой, обязательно оборудуются разделительными барьерами и шумозащитными экранами, а въезды на магистрали - разгонными полосами, - сообщил глава департамента.

Новую Москву обслуживают 159 маршрутов общественного транспорта, на которых работают 950 автобусов. В Генплане также предполагается строительство 175 километров трамвайных путей. Связывают округ со «старой» Москвой и 8 новых станций метро.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

С 2012 года в Новой Москве появилось 67 новых объектов образования и здравоохранения. А всего за два ближайших года будут построены еще 65 социальных объектов.

- Новая Москва использует выгодный для города подход к строительству социальных объектов: привлекает не только бюджетные средства, но и средства инвесторов, - отметил Владимир Жидкин.

В планах до 2035 года - строительство 125 объектов здравоохранения, 700 спортивных объектов, 300 детских садов, 110 школ и 86 парков.