Столичные врачи летят на помощь

Десять лет назад между Московским авиационным центром и Центром экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) было подписано соглашение о спасении пострадавших в различных ситуациях москвичей с помощью вертолетов. За это время служба расширила как авиапарк, так и количество сотрудников, и свои услуги. Об этом рассказали на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы руководители городского Департамента ГОЧС и пожарной безопасности, службы санитарной авиации и Департамента здравоохранения столицы.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ДЕТИ И СЕРДЕЧНИКИ

В крупном мегаполисе, таком, как Москва, пациентам нередко требуется экстренная медицинская помощь. Чтобы при этом не стали помехой огромные расстояния, возможные дорожные заторы и непростые погодные условия, особенно зимой, врачи буквально летят спасать больных.

Решение о вызове авиабригады принимает дежурный врач в круглосуточном Центре экстренной медпомощи. Чаще всего помогают детям, а также сердечникам, больным с острыми мозговыми кровоизлияниями. При этом, если у пациента инфаркт, врачи на вертолетах могут в срок от 7 до 15 минут добраться до него и спасти. То есть медики строго придерживаются правила «золотого часа», когда можно успеть вернуть человека к жизни. По всему городу работает более 30 вертолетных площадок для медицинских экипажей, из них 10 точек - в больницах, например, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, детской больнице имени Сперанского, больнице имени Боткина. Причем, как отметил главврач больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, при доставке больного в стационар на вертолете его сразу при необходимости доставляют в операционную, не задерживаясь в приемном отделении.

ВЫЗОВЫ И ДНЕМ, И НОЧЬЮ

Авиационные медицинские экипажи спасают не только больных с бытовыми травмами, но и пострадавших во время терактов, крупных техногенных аварий и пожаров. Например, крылатые машины авиацентра эвакуировали раненых при крушении «Невского экспресса» на Октябрьской железной дороге, при взрывах в метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». Как сообщил заместитель руководителя Департамента ГОЧС и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов, медицинские вертолеты способны также вывозить людей при пожаре с верхних этажей зданий с помощью

90- и 100-метровых подъемников. Все врачи в авиабригадах получили квалификацию «спасатель» и могут находиться непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации.

С прошлого года вертолеты с красным крестом перешли на ночной режим работы. Такое расписание сначала действовало только в дни чемпионата мира по футболу. Оснащение крылатой скорой помощи сегодня ничем не уступает экипировке обычной наземной машины. В арсенале авиаврачей - аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, инфузоматы, кювез для новорожденных, необходимые медикаменты. Санитарная авиация готова и днем, и ночью прийти на помощь москвичам.