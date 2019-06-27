Преодолевать московские пробки: в интернете продают полет на реактивном крыле за 1,5 млн рублей

В интернете появилась возможность полетать на реактивном крыле "Jetwing". Стоимость полета - 1 500 000 рублей. Для того, чтобы представить, что это за крыло, найдите видео рассекающего облака человека. На нем специальный костюм - реактивное крыло. Это анатомическое кресло пилота, реактивные двигатели и дельтавидное крыло. Все выполнено из углеарамидного композита на основе полиакрилнитрила и защищено жаростойкими керамическими пластинами.

- Такой костюм, позволяющий летать наряду с самолетами и преодолевать расстояния между ближайшими городами - стал доступен для всех желающих покорителей неба. Реактивное крыло Jetwing 02 от КБ4232 - первое в мире реактивное ранец-крыло, которое можно приобрести в личное пользование, - значится в объявлении на сайте Юла.

Стоимость полета немаленькая

На первый взгляд, штука странная. Взлетит ли? Как управлять? Продавец обещает помочь разобраться. Фактически кроме самого крыла, оснащенного турбореактивными двигателями и системами спасения человека из любых нештатных ситуаций, покупатель получит команду специалистов, которая будет сопровождать на каждом этапе. Помощники покажут, как провести подготовку на земле, а также расскажут, как обеспечить безопасность полетов.

- В стоимость входит наземное обучение, парашютная подготовка по системе AFF, один час полетов с привлечением десантного воздушного судна, - рассказывает продавец Евгений.

И куда можно полететь? Куда угодно на расстояние до 150 км. Можно подняться на высоту до 8 км (что-то космическое, самолеты поднимаются на высоту 10 км). Это будет интересно парашютистам, любителям экстремальных видов спорта, пилотам и отрядам специального назначения ВКС РФ.

Летать можно везде, исключая зоны с ограничениями. То есть над Кремлем и центром Москвы полетать не получится. Взлететь над городом можно с высотных зданий, но безопаснее с достаточной для принятия решения высоты, используя для подъема аэростат, вертолет или самолет.

В стоимость входит наземное обучение, парашютная подготовка по системе AFF, один час полетов с привлечением десантного воздушного судна

Управлять крылом нужно телом, как при свободном падении. Конечно, нужна подготовка. Не умеете управлять планерами или парашютом, тогда подготовка к первому полету может занять до двух месяцев. Однако никакое пилотское свидетельство не требуется. Государственная регистрация тоже не нужна, так как вес крыла менее 115 кг. Законно летать можно не только в России, но и в любой другой стране.

А если что-то пойдет не так? У крыла есть собственная парашютная система. При возникновение нештатных ситуаций или любых неудобств при посадке крыло можно отстегнуть и совершить приземление без него.