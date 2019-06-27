2019-06-27T02:17:52+03:00
Общество

Преодолевать московские пробки: в интернете продают полет на реактивном крыле за 1,5 млн рублей

Уникальный костюм позволяет летать между ближайшими городами
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В интернете можно купить возможность полетать на реактивном крыле "Jetwing"В интернете можно купить возможность полетать на реактивном крыле "Jetwing"
Изменить размер текста:

В интернете появилась возможность полетать на реактивном крыле "Jetwing". Стоимость полета - 1 500 000 рублей. Для того, чтобы представить, что это за крыло, найдите видео рассекающего облака человека. На нем специальный костюм - реактивное крыло. Это анатомическое кресло пилота, реактивные двигатели и дельтавидное крыло. Все выполнено из углеарамидного композита на основе полиакрилнитрила и защищено жаростойкими керамическими пластинами.

- Такой костюм, позволяющий летать наряду с самолетами и преодолевать расстояния между ближайшими городами - стал доступен для всех желающих покорителей неба. Реактивное крыло Jetwing 02 от КБ4232 - первое в мире реактивное ранец-крыло, которое можно приобрести в личное пользование, - значится в объявлении на сайте Юла.

Стоимость полета немаленькая

Стоимость полета немаленькая

На первый взгляд, штука странная. Взлетит ли? Как управлять? Продавец обещает помочь разобраться. Фактически кроме самого крыла, оснащенного турбореактивными двигателями и системами спасения человека из любых нештатных ситуаций, покупатель получит команду специалистов, которая будет сопровождать на каждом этапе. Помощники покажут, как провести подготовку на земле, а также расскажут, как обеспечить безопасность полетов.

- В стоимость входит наземное обучение, парашютная подготовка по системе AFF, один час полетов с привлечением десантного воздушного судна, - рассказывает продавец Евгений.

И куда можно полететь? Куда угодно на расстояние до 150 км. Можно подняться на высоту до 8 км (что-то космическое, самолеты поднимаются на высоту 10 км). Это будет интересно парашютистам, любителям экстремальных видов спорта, пилотам и отрядам специального назначения ВКС РФ.

Летать можно везде, исключая зоны с ограничениями. То есть над Кремлем и центром Москвы полетать не получится. Взлететь над городом можно с высотных зданий, но безопаснее с достаточной для принятия решения высоты, используя для подъема аэростат, вертолет или самолет.

В стоимость входит наземное обучение, парашютная подготовка по системе AFF, один час полетов с привлечением десантного воздушного судна

В стоимость входит наземное обучение, парашютная подготовка по системе AFF, один час полетов с привлечением десантного воздушного судна

Управлять крылом нужно телом, как при свободном падении. Конечно, нужна подготовка. Не умеете управлять планерами или парашютом, тогда подготовка к первому полету может занять до двух месяцев. Однако никакое пилотское свидетельство не требуется. Государственная регистрация тоже не нужна, так как вес крыла менее 115 кг. Законно летать можно не только в России, но и в любой другой стране.

А если что-то пойдет не так? У крыла есть собственная парашютная система. При возникновение нештатных ситуаций или любых неудобств при посадке крыло можно отстегнуть и совершить приземление без него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна расматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье до 28 июня
Алексей Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность в местах сбора подписей за кандидатов на выборы в Мосгордуму
В Общественной палате создан штаб для мониторинга цифрового голосования
Столичные велосипедисты совершили более 2 млн поездок на арендованных велосипедах
К «Московской электронной школе» присоединились более 50 учителей из других регионов
В Москве объявился мошенник, вымогающий деньги у врачей
В парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол
Роспотребнадзор запретил купание на пляже «Левобережный» в Москве
В Москве за два дня проверят все аттракционы
Проект «Московское долголетие» назван одной из лучших мировых социальных практик для пожилых
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье на 22 июня
Демонстрационный павильон МЦД посетили более 90 тысяч человек