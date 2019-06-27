Новая смена в детских лагерях в Москве: Я поведу тебя в музей

В детских лагерях столицы стартуют новые смены. Если ребёнок все ещё томится на каникулах в городе, можно с пользой развлечь его на бесплатных и платных летних площадках при школах, в парках и культурных центрах (см. kp.ru). Или просто сводить в музей. Многие из них устраивают летом игры и занятия для детей. Ещё и пирожок с компотом дадут. Сегодня расскажем о самых интересных музейных программах.

КАК РАБОТАЕТ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА

Музей человека "Живые системы" не только присматривает за детьми в своём летнем лагере, но ещё и учит играючи. Детсадовцы и школьники в возрасте от 6 до 12 лет узнают о работе мозга, анатомии человека, освоят азы самых востребованных медицинских и других профессий. Каждый день в программе - творческие мастерские, прогулки на свежем воздухе, интерактивные игры, квесты и научные шоу. Смены разные - медицина, биология, экология. В конце смены дети вместе с педагогами готовят творческий проект. Для этого им выделяют настоящую лабораторию, все экспозиционное пространство и мастерскую музея.

График - смена длится 5 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 9.30 до 19.00.

Цена за смену - 11 300 руб., за один день - 2500 руб. (входят питание - завтрак, обед и полдник, занятия и развлечения). Скидка 10% - при покупке смен для двух и более детей из одной семьи; или при оплате сразу двух смен и более. Подробнее - на сайте.

Адрес: ст. м. "Савёловская", ул. Бутырская, д. 46.

ПРОГУЛКИ В ВИНОГРАДНОЙ ОРАНЖЕРЕЕ

В музее-заповеднике "Царицыно" для детей от 7 до 14 лет открыты площадки в Малом Дворце и Виноградной Оранжерее. Ежедневно школьники могут осматривать музейные экспозиции, гулять и играть в парке, заниматься творческими проектами вместе педагогами и сотрудниками заповедника. К примеру, в июле художники и дизайнеры расскажут ребятам о декоративно-прикладном искусстве XX века. А ещё научат разным художественным техникам и работе над арт-проектом.

График - смена длится две недели, с понедельника по пятницу, каждый день с 9.00 до 18.00.

Цена за смену - 20 тыс. руб. Отдельно оплачивается питание. Подробнее - по запросу по электронной почте moselle@list.ru.

Адрес: ст. м. "Царицыно", ул. Дольская, д. 1.

ИЗУЧАЕМ ДРЕВНЮЮ СТОЛИЦУ

Музей Москвы в будни проводит для детей с 7 до 14 лет путешествия по выставкам, мастер-классы, выразительные чтения, занятия живописью, танцевальные перформансы, спортивные разминки "Физ-ра-дость", дискуссионный кино-клуб, игры, прогулки. Школьники узнают, какой была Москва много веков назад, что находят археологи на современных улицах столицы во время ремонта или раскопок, проведут турнир по играм и поставят спектакль.

График - смена длится 5 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 10.00 до 19.00.

Цена за смену - 10 тыс. руб. Предварительная запись по телефону: +7 (968) 409-82-77.

Адрес: ст. м. "Парк культуры", Зубовский б-р, д. 2.

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МЕГАПОЛИСЕ" НАЧИНАЮТСЯ

В Детском центре Еврейского музея и центра толерантности принимают детсадовцев и школьников от 4 до 13 лет. Каждую неделю - тематические занятия по экологии, искусству, разным наукам, мастерские, квесты и творческие встречи. Главная тема всей летней программы с названием "Приключения в мегаполисе" - город и жизнь внутри него. Детей возят в столичные музеи, галереи и парки, на экскурсии.

График - смена длится 5 дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 15.00.

Цена за смену - 12 500 руб. (за 5 дней, полный день), 6500 руб. (за 5 дней, полдня), один день - 2800 руб., полдня - 2 тыс. руб. Везде в стоимость входит обед. Регистрация - на сайте Центра.

Адрес: ст. м. "Марьина Роща", ул. Образцова, д. 11, стр. 1А, центр толерантности, вход с Новосущевского переулка.

Главная тема всей летней программы с названием "Приключения в мегаполисе" - город и жизнь внутри него.Фото: Предоставлено организаторами

ВСЕ В МАСТЕРСКИЕ

В музейном объединении "Выставочные залы Москвы" в каждом округе для детсадовцев и школьников от 6 до 12 лет работают летние детские мастерские. Площадку можно выбрать как ближайшую к своему дому, так и любую, с нужными занятиями. К примеру, в галерее "Богородское" проводят творческие и кулинарные мастер-классы по мотивам кухонь народов мира, поездки в парки и основные музеи Москвы, тематические экскурсии, пикники и спортивные игры на свежем воздухе. А в галерее "Измайлово" каждую неделю - новая тема (архитектура, мультипликация, кино) и мастер-классы по этой теме, настольные игры, изучение природы и городской среды района, прогулки.

График - в зависимости от площадки, в основном смена длится 5 дней, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00. Подробное расписание во всех округах - на сайте проекта.

Цена за смену: в галерее "Богородское" - 6500 руб. (за 5 дней с 9.00 до 19.00), 5500 руб. (за 5 дней с 9.00 до 16.00), один день - 1500 руб. (с 9.00 до 19.00), 1200 руб. (с 9.00 до 16.00). Для многодетных семей и льготников - скидки. В галерее "Измайлово" - 400 - 500 руб. за один мастер-класс, 4500 руб. - смена на неделю. Питание оплачивается отдельно.

Адрес: ст. м. "Бульвар Рокоссовского", Открытое шоссе, д. 5, корп. 6, галерея "Богородское"; ст. м. "Измайловская", Измайловский проезд, д. 4, галерея "Измайлово".

ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ

Музей Победы на Поклонной горе открыл для детей от 8 до 13 лет клуб "Лето Побед". Программу составляли лучшие сотрудники всероссийского лагеря "Орленок" и специалисты по музейной педагогике. Занятия проводятся в парке и в здании музея. Школьники побывают на творческих и спортивных уроках, экскурсиях, образовательных мастер-классах, квестах, встречах со знаменитостями - спортсменами, артистами, телеведущими.

График - смена длится 5 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 8.30 до 19.00.

Цена за смену - 7500 руб. (сюда входит завтрак, обед, ужин, бутилированная вода). Подробнее - на сайте музея.

Адрес: ст. м. "Парк Победы", пл. Победы, д. 3.

Музей Победы на Поклонной горе открыл для детей от 8 до 13 лет клуб "Лето Побед".Фото: Предоставлено организаторами

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР В ЗАМКЕ ИЗ КАРТОНА

В центре современного искусства "Винзавод", кроме выставок, концертов и лекций, все лето детей от 6 до 15 лет развлекают и обучают в городском лагере "Творческие мастерские". В программе - ежедневные занятия, веселые и неформальные спектакли, праздники и импровизации, художественные выставки и музыкальные концерты с участием детей и взрослых. Для каждой смены - своя тема, например, Средневековье и рыцарские турниры, Япония, керамика и гончарный круг, фотографические опыты. Дети построят замки из картона, устроят рыцарский турнир, научатся рисовать иероглифы, создавать книги и снимать видеоклипы, смастерят крошечную фотокамеру из спичечного коробка и сделают с ее помощью снимки, раскрасят футболки и сыграют на маракасах.

График - смена длится 5 дней, с понедельника по пятницу, каждый день c 8.30 до 20.30. Можно также оставить ребёнка на меньшее или большее количество дней. Ребёнка можно приводить в любое время, начиная с 8.30 утра, и забирать его не позже 20.30.

Цена за смену - 12 тыс. руб. (за 5 дней, на полный день), 9250 руб. (за 5 дней, на полдня), 23 тыс. руб. (за 2 недели, на полный день). В стоимость входят завтрак, обед и ужин - в местном кафе. Подробнее - на сайте проекта.

Адрес: ст. м. "Курская", "Чкаловская", 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8.

В центре современного искусства "Винзавод" все лето детей от 6 до 15 лет развлекают и обучают в городском лагере "Творческие мастерские".Фото: Предоставлено организаторами

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Каникулы наступили, а ребенок болтается без дела в городе. Мамы и папы, без паники! Пока вы надрываетесь на работе, дети могут с пользой провести время в платных летних лагерях, не выезжая из столицы. В культурных центрах, музеях, развлекательных комплексах и парках все лето работают специальные площадки для детского отдыха. Мы расскажем о самых интересных (подробности).